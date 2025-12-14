Talleres de Perico se impuso en la ida ante Altos Hornos Zapla

Talleres de Perico logró un triunfo clave como local al superar por 2 a 1 a Altos Hornos Zapla en el encuentro de ida correspondiente a la tercera ronda del Torneo Regional Amateur, Región Norte. El partido se disputó en el estadio Plinio Zabala y dejó abierta una serie que promete emociones hasta el final.

Talleres de Perico se impuso en la ida ante Altos Hornos Zapla El equipo dirigido por Nazareno Godoy mostró su mejor versión durante la primera mitad, donde fue superior y supo capitalizar las ocasiones generadas. Lucas Tarcaya y Maki Salces marcaron los tantos que le permitieron al conjunto periqueño irse al descanso con una ventaja importante.

image En el complemento, el elenco palpaleño reaccionó rápidamente y consiguió el descuento por intermedio de Ramiro Enríquez, lo que le dio otro ritmo al encuentro. A partir de allí, el desarrollo se volvió intenso y disputado, con ambos equipos apostando más al empuje que a la claridad futbolística.

El resultado dejó a Talleres con una leve diferencia de cara a la revancha, que se jugará el próximo viernes a las 21 en el estadio Emilio Fabrizzi. Allí se definirá no solo el pase a la siguiente fase del certamen, sino también el orgullo del clásico regional.

