Talleres de Perico se impuso en la ida ante Altos Hornos Zapla
Talleres de Perico logró un triunfo clave como local al superar por 2 a 1 a Altos Hornos Zapla en el encuentro de ida correspondiente a la tercera ronda del Torneo Regional Amateur, Región Norte. El partido se disputó en el estadio Plinio Zabala y dejó abierta una serie que promete emociones hasta el final.
El equipo dirigido por Nazareno Godoy mostró su mejor versión durante la primera mitad, donde fue superior y supo capitalizar las ocasiones generadas. Lucas Tarcaya y Maki Salces marcaron los tantos que le permitieron al conjunto periqueño irse al descanso con una ventaja importante.
En el complemento, el elenco palpaleño reaccionó rápidamente y consiguió el descuento por intermedio de Ramiro Enríquez, lo que le dio otro ritmo al encuentro. A partir de allí, el desarrollo se volvió intenso y disputado, con ambos equipos apostando más al empuje que a la claridad futbolística.
El resultado dejó a Talleres con una leve diferencia de cara a la revancha, que se jugará el próximo viernes a las 21 en el estadio Emilio Fabrizzi. Allí se definirá no solo el pase a la siguiente fase del certamen, sino también el orgullo del clásico regional.