Talleres le ganó con claridad a Instituto por 2 a 0

En la fecha 10 del Apertura, el Matador se quedó este jueves con el triunfo ante La Gloria. Valentín Dávila fue el encargado de romper el empate al minuto 31 del primer tiempo, mientras que Rick Lima Morais amplió la brecha en el minuto 47 de la segunda etapa, para darle el triunfo a Talleres.

Alexandro Maidana sacó un tremendo disparo a los 31 minutos del primer tiempo y el balón pegó en el palo. No pudo ser.

Instituto encontró más oportunidades de rematar que su rival (17), pero no tuvo mucha suerte. Del total de disparos ejecutados, 9 fueron al arco y 8 fueron desviados de la meta contraria.

Santiago Fernández fue la figura del partido. El zaguero de Talleres fue importante por lanzar 7 pelotas fuera del área de peligro.

También fue importante Guido Herrera. El arquero de Talleres fue fundamental por atajar 5 disparos.

El director técnico de Talleres, Carlos Tévez, planteó una estrategia 5-3-2 con Guido Herrera en el arco; Augusto Schott, Rodrigo Guth, Santiago Fernández, José Luis Palomino y Alexandro Maidana en la línea defensiva; Matías Galarza, Juan Sforza y Franco Cristaldo en el medio; y Valentín Dávila y Ronaldo Martínez en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Diego Flores se pararon con un esquema 4-3-3 con Manuel Roffo bajo los tres palos; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich y Diego Sosa en defensa; Juan Ignacio Méndez, Gustavo Abregú y Gastón Lodico en la mitad de cancha; y Matias Fonseca, Franco Jara y Alex Luna en la delantera.

El árbitro Darío Herrera fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

En la próxima fecha el Matador visitará a Belgrano y La Gloria jugará de local frente a Independiente en el estadio Mario Alberto Kempes. El Matador vivirá un enfrentamiento especial para los aficionados al disputar el clásico cordobés ante su histórico rival.

Cambios en Talleres

45' 2T - Salió Rodrigo Guth por Mateo Cáceres

64' 2T - Salió Franco Cristaldo por Ulises Ortegoza

70' 2T - Salieron Matías Galarza por Martín Río y Valentín Dávila por Rick Lima Morais

84' 2T - Salió Ronaldo Martínez por Matías Catalán

Amonestados en Talleres:

5' 1T Rodrigo Guth (Sujetar al rival para impedirle avanzar), 26' 1T Juan Sforza (Conducta antideportiva), 9' 2T Mateo Cáceres (Discutir con un rival), 32' 2T Alexandro Maidana (Conducta antideportiva) y 36' 2T Guido Herrera (Discutir con un rival)

Cambios en Instituto

59' 2T - Salieron Matias Fonseca por Matías Tissera y Juan Ignacio Méndez por Matías Gallardo

75' 2T - Salieron Gastón Lodico por Jeremías Lázaro y Franco Jara por Nicolás Guerra

86' 2T - Salió Gustavo Abregú por Luca Rafaelli

Amonestados en Instituto:

24' 1T Fernando Alarcón (Insultar o desaprobar al árbitro), 27' 1T Matias Fonseca (Discutir con un rival), 36' 2T Giuliano Cerato (Discutir con un rival) y 38' 2T Nicolás Guerra (Insultar o desaprobar al árbitro)

