jueves 12 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de marzo de 2026 - 21:20
Liga Profesional

Talleres le ganó con claridad a Instituto por 2 a 0

Todo lo que dejó el duelo entre Talleres y Instituto: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla del Apertura.

Talleres vs Instituto: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 del Apertura
BsAs (DataFactory)
Talleres le ganó con claridad a Instituto por 2 a 0
BsAs (DataFactory)

En la fecha 10 del Apertura, el Matador se quedó este jueves con el triunfo ante La Gloria. Valentín Dávila fue el encargado de romper el empate al minuto 31 del primer tiempo, mientras que Rick Lima Morais amplió la brecha en el minuto 47 de la segunda etapa, para darle el triunfo a Talleres.

Lee además
en vivo: river plate no se da por vencido y pone el partido 2 a 1

EN VIVO: River Plate no se da por vencido y pone el partido 2 a 1
francisco gonzalez metilli le dio la victoria a belgrano ante estudiantes (rc)

Francisco González Metilli le dio la victoria a Belgrano ante Estudiantes (RC)

Alexandro Maidana sacó un tremendo disparo a los 31 minutos del primer tiempo y el balón pegó en el palo. No pudo ser.

Instituto encontró más oportunidades de rematar que su rival (17), pero no tuvo mucha suerte. Del total de disparos ejecutados, 9 fueron al arco y 8 fueron desviados de la meta contraria.

Santiago Fernández fue la figura del partido. El zaguero de Talleres fue importante por lanzar 7 pelotas fuera del área de peligro.

También fue importante Guido Herrera. El arquero de Talleres fue fundamental por atajar 5 disparos.

El director técnico de Talleres, Carlos Tévez, planteó una estrategia 5-3-2 con Guido Herrera en el arco; Augusto Schott, Rodrigo Guth, Santiago Fernández, José Luis Palomino y Alexandro Maidana en la línea defensiva; Matías Galarza, Juan Sforza y Franco Cristaldo en el medio; y Valentín Dávila y Ronaldo Martínez en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Diego Flores se pararon con un esquema 4-3-3 con Manuel Roffo bajo los tres palos; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich y Diego Sosa en defensa; Juan Ignacio Méndez, Gustavo Abregú y Gastón Lodico en la mitad de cancha; y Matias Fonseca, Franco Jara y Alex Luna en la delantera.

El árbitro Darío Herrera fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

En la próxima fecha el Matador visitará a Belgrano y La Gloria jugará de local frente a Independiente en el estadio Mario Alberto Kempes. El Matador vivirá un enfrentamiento especial para los aficionados al disputar el clásico cordobés ante su histórico rival.

Cambios en Talleres
  • 45' 2T - Salió Rodrigo Guth por Mateo Cáceres
  • 64' 2T - Salió Franco Cristaldo por Ulises Ortegoza
  • 70' 2T - Salieron Matías Galarza por Martín Río y Valentín Dávila por Rick Lima Morais
  • 84' 2T - Salió Ronaldo Martínez por Matías Catalán
Amonestados en Talleres:
  • 5' 1T Rodrigo Guth (Sujetar al rival para impedirle avanzar), 26' 1T Juan Sforza (Conducta antideportiva), 9' 2T Mateo Cáceres (Discutir con un rival), 32' 2T Alexandro Maidana (Conducta antideportiva) y 36' 2T Guido Herrera (Discutir con un rival)

Cambios en Instituto
  • 59' 2T - Salieron Matias Fonseca por Matías Tissera y Juan Ignacio Méndez por Matías Gallardo
  • 75' 2T - Salieron Gastón Lodico por Jeremías Lázaro y Franco Jara por Nicolás Guerra
  • 86' 2T - Salió Gustavo Abregú por Luca Rafaelli
Amonestados en Instituto:
  • 24' 1T Fernando Alarcón (Insultar o desaprobar al árbitro), 27' 1T Matias Fonseca (Discutir con un rival), 36' 2T Giuliano Cerato (Discutir con un rival) y 38' 2T Nicolás Guerra (Insultar o desaprobar al árbitro)

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

EN VIVO: River Plate no se da por vencido y pone el partido 2 a 1

Francisco González Metilli le dio la victoria a Belgrano ante Estudiantes (RC)

Defensa y Justicia y Central Córdoba (SE) se reparten los puntos y empatan 1-1

Dep. Riestra y Gimnasia (Mendoza) empataron sin goles

Unión vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Apertura

Lo que se lee ahora
Finalissima en duda: Argentina quiere el Monumental y España propone el Bernabéu
Fútbol.

Finalissima en duda: Argentina quiere el Monumental y España propone el Bernabéu

Por  Judith Girón

Las más leídas

Cuádruple choque en ruta 66: hay importantes daños materiales y demoras en el tránsito video
Capital.

Cuádruple choque en ruta 66: hay importantes daños materiales y demoras 

Ruta 10 por Severino en Perico - El Carmen video
Importante.

Nueve rutas están intransitables en Jujuy, hoy 12 de marzo: cuáles son

La actriz se pronunció por primera vez tras el estreno de la polémica serie. video
Streaming.

El motivo por el que la actriz Daryl Hannah cuestiona la serie de la familia Kennedy

Designaron a Carlos Ariel Gil Urquiola como nuevo secretario de Seguridad de Jujuy video
Nombramiento.

Designaron a Carlos Ariel Gil Urquiola como nuevo secretario de Seguridad de Jujuy

Abra Pampa: Vivimos un momento de desesperación dijo la tía de Elían video
Relato de la búsqueda.

Abra Pampa: "Vivimos un momento de desesperación" dijo la tía de Elían

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel