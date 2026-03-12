La Finalissima entre Argentina y España podría cambiar de sede: dónde se jugaría

La Real Federación Española de Fútbol impulsó la posibilidad de que el Estadio Santiago Bernabéu sea la sede alternativa para disputar la Finalissima entre Selección de fútbol de España y Selección de fútbol de Argentina , luego de que se descartara organizar el encuentro en Qatar a raíz de la situación en Oriente Medio .

Fútbol. Cambios de último momento en la previa del mundial: la Selección no jugará los amistosos anunciados

De acuerdo con lo informado este jueves por la Cadena SER , la fecha prevista del partido — 27 de marzo — se mantendría, mientras gana fuerza la opción de que el estadio madrileño reciba este esperado duelo internacional .

La escalada del conflicto en la región —con recientes ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán — provocó la suspensión de distintos eventos deportivos en Oriente Medio . Desde el 1° de marzo , Qatar decidió detener sus competiciones por razones de seguridad , lo que obligó a reorganizar con urgencia el escenario para el enfrentamiento entre los campeones de Europa y de América .

En este contexto, el partido entre Selección de fútbol de España y Selección de fútbol de Argentina , previsto para el 27 de marzo , ya no podrá disputarse en territorio qatarí debido a la situación bélica . Frente a este panorama, la Real Federación Española de Fútbol propuso trasladar el encuentro al Estadio Santiago Bernabéu .

Vista panorámica del estadio Santiago Bernabéu, en Madrid.

La Asociación del Fútbol Argentino no descarta que el partido se juegue en Madrid y, aunque todavía no hay un anuncio oficial, la UEFA deberá contar primero con la aprobación de Qatar antes de comunicar cualquier decisión. Por ahora, la fecha prevista del encuentro se mantiene.

En el corazón de las conversaciones aparece el acuerdo previo con Qatar, que contemplaba importantes montos económicos y cuya concreción quedó en duda por el conflicto bélico. Mientras continúan las negociaciones entre los organismos involucrados, la alternativa de trasladar el duelo a Madrid empieza a ganar terreno como solución para garantizar el choque entre los campeones.

La Federación Española de Fútbol propone el Santiago Bernabéu como sede.

Otras opciones para albergar el partido

De este modo, Madrid aparece como posible escenario para el cruce entre la Selección de fútbol de España y la Selección de fútbol de Argentina. Sin embargo, no es la única alternativa que surgió en los últimos días, especialmente si finalmente se decide disputar el encuentro en un país neutral y no en territorio español.

De acuerdo con el diario Sport, Londres también figura entre las opciones con mayor peso. Si bien el histórico Estadio de Wembley no estará disponible en esas fechas, la capital británica dispone de otros estadios capaces de albergar un partido de esta magnitud.

Entre los escenarios que quedaron fuera de consideración, según el medio deportivo Sport, aparece el Hard Rock Stadium, en Miami, ya que en esas fechas estará ocupado por el Miami Open, lo que impide que la ciudad pueda postularse para recibir el partido.

El partido busca nuevo estadio tras la suspensión de los planes en Qatar por la guerra en Irán.

Por otro lado, Marruecos también elevó una propuesta formal para organizar el encuentro. Sin embargo, la Real Federación Española de Fútbol decidió descartarla, en medio de las tensiones vinculadas a la candidatura conjunta de España y Portugal para el Mundial 2030.

La Finalissima es un duelo que reúne a los campeones de la Copa América y la Eurocopa, aunque a lo largo de la historia solo se disputó tres veces. La primera edición se jugó en 1985, cuando Selección de fútbol de Francia venció 2-0 a Selección de fútbol de Uruguay en el Parque de los Príncipes, en París.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha propuesto el estadio Santiago Bernabéu como sede alternativa para la Finalissima.

La segunda se celebró en 1993 y terminó con la consagración de la Selección de fútbol de Argentina, que superó por penales a Selección de fútbol de Dinamarca tras empatar 1-1 en el Estadio José María Minella. La edición más reciente se disputó el 1 de junio de 2022 en el Estadio de Wembley, donde Argentina derrotó 3-0 a Selección de fútbol de Italia.