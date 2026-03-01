domingo 01 de marzo de 2026

1 de marzo de 2026 - 12:22
Atención.

Se suspendió el fútbol en Medio Oriente y hay dudas sobre la Finalissima

El partido entre la Selección Argentina y España se iba a disputar en el estadio de Lusail el 27 de marzo pero se analiza buscar otra sede.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
seleccion argentina españa

El mundo del deporte sigue con atención la escalada de tensión entre Estados Unidos, Israel e Irán, un conflicto que ya comenzó a impactar en el calendario internacional y que pone en duda la realización de La Finalissima, prevista para el 27 de marzo en Qatar.

Lisandro Martínez.
Fútbol.

Alivio en la Selección Argentina: Lisandro Martínez no sufrió una lesión de gravedad
Se confirmó la lesión que sufrió Lautaro Martínez a semanas de la Finalissima con la Selección argentina.   video
Fútbol.

Lautaro Martínez, en duda para la Finalissima tras confirmarse su lesión

El partido que debía enfrentar a la Selección Argentina y a la Selección de España en el imponente Estadio Lusail quedó en suspenso luego de que la Federación de Fútbol de Qatar suspendiera todas las actividades deportivas hasta nuevo aviso. Ante esta situación, el encuentro podría trasladarse a otra sede si las condiciones no mejoran.

Preocupación en los organismos internacionales

Aunque la FIFA aún no emitió un comunicado oficial, el organismo —al igual que las demás entidades futbolísticas— sigue de cerca el desarrollo de los hechos. La preocupación existe, pero por el momento predomina la cautela ante un escenario que cambia día a día.

La incertidumbre continuará en las próximas horas, mientras se evalúan alternativas para garantizar la seguridad de jugadores, cuerpos técnicos y público en caso de que el evento deba reprogramarse.

image

Se suspendieron los deportes en Medio Oriente

La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) anunció el aplazamiento de todos los partidos de las copas de Asia previstos para el domingo y el lunes en Oriente Medio, incluida la Liga de Campeones, debido a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La decisión de reprogramar los encuentros afecta a las tres principales competiciones de clubes en Asia: la Liga de Campeones Élite, la Liga de Campeones 2 y la Challenge League.

Eso se suma a la suspensión de las ligas de fútbol de Israel, Irán, Qatar y los demás países implicados, que tuvieron que aplazar los partidos previstos ante el ataque estadounidense que desató la guerra.

Además, el torneo de básquet para jóvenes ‘Next Generation’, que se estaba disputando en Abu Dabi entre varios de los mejores equipos sub-18 de Europa, quedó suspendido definitivamente por parte de la Euroliga.

