El Chacho Coudet cada vez más cerca de River Plate

Marcelo Gallardo y Eduardo Coudet comparten un abrazo sonriente durante el partido entre River Plate y Rosario Central en mayo de 2015. (Foto Baires)

Tras la salida de Marcelo Gallardo como técnico, River Plate aceleró la búsqueda de reemplazante y avanzó fuerte por Eduardo "Chacho" Coudet .

Los rumores son cada vez más fuertes sobre reuniones que apuntan a que el club ya tuvo una primera reunión formal por videollamada con el entrenador y su representante, y logró un principio de acuerdo para que se convierta en el nuevo DT millonario. El vínculo sería hasta diciembre de 2027 , a la espera de destrabar su salida del Deportivo Alavés .

Coudet sigue hoy en España , donde es el entrenador del Alavés, equipo que pelea por mantenerse en LaLiga. Tiene contrato vigente hasta junio y no contaba con una cláusula de rescisión automática, por lo que cualquier salida debe negociarse con el club vasco.

En los últimos días dirigió la derrota 2–0 ante Levante, partido que muchos medios señalan como su posible último encuentro al frente del equipo español antes de regresar a la Argentina para asumir en River.

Al mismo tiempo, en Vitoria ya se mueven pensando en el futuro: la dirigencia del Alavés comenzó gestiones por Quique Sánchez Flores como posible reemplazante, lo que refuerza la idea de que la salida del técnico argentino es inminente.

La reunión con River Plate y el principio de acuerdo

El paso clave se dio este sábado 28 de febrero, cuando se concretó un Zoom entre Coudet (desde España), su representante Christian Bragarnik, el presidente de River Stéfano Di Carlo y el mánager Enzo Francescoli. Según la crónica de la Agencia Noticias Argentinas y otros medios, “todo estuvo en sintonía” y desde entonces se habla de acuerdo total en lo deportivo y contractual.

El esquema que se maneja es un contrato hasta diciembre de 2027, es decir, un proyecto de mediano plazo para el sucesor del técnico más ganador de la historia del club. En paralelo, el representante de Coudet ya había confirmado públicamente el primer contacto formal con la dirigencia millonaria, después de varios días de rumores y desmentidas.

De esta manera, el panorama hoy es claro: River y Coudet tienen un principio de acuerdo, y el único punto por resolver es la salida del DT de Alavés, que implicaría una compensación económica al club español.

Coudet durante la última derrota del Alavés, este viernes ante Levante (EFE/Ana Escobar)

Cuándo llega a la Argentina y qué falta para el anuncio oficial

Distintos medios coinciden en que, una vez que firme su desvinculación en España, Coudet viajaría a la Argentina el miércoles de la próxima semana para terminar de cerrar su llegada. La idea es que, ya en Buenos Aires, se realice la firma del contrato en Núñez y la presentación oficial como nuevo entrenador de River Plate.

Hasta el momento, el club no emitió un comunicado oficial, por lo que la operación se mantiene en el plano de acuerdo avanzado y prácticamente cerrado, pero pendiente de los últimos detalles administrativos entre River y Alavés. Mientras tanto, el equipo profesional seguirá siendo dirigido de manera interina, a la espera del desembarco del “Chacho” en el banco del Monumental.