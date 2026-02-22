lunes 23 de febrero de 2026

22 de febrero de 2026 - 21:16
Liga Profesional

Con un solo gol, Vélez derrotó a River Plate en el Fortín

Todo lo que dejó el duelo entre Vélez y River Plate: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla del Apertura.

BsAs (DataFactory)
BsAs (DataFactory)

El Fortín se quedó con los tres puntos este domingo en el Fortín. En el minuto 5 del primer tiempo, Manuel Lanzini anotó el gol que le dio el triunfo al Fortín.

El volante sacó un tremendo remate que se coló en el palo derecho de Franco Armani, luego de recibir una asistencia fuera del área de Matías Pellegrini.

River Plate fue muy superior en la posesión del balón (61%), pero no le alcanzó para llevarse la victoria frente a su rival.

Manuel Lanzini tuvo una gran actuación. El volante de Vélez anotó 1 gol, realizó 22 pases correctos y se animó a patear 3 veces.

Otro jugador que tuvo gran partido fue Álvaro Montero. El portero de Vélez fue protagonista frente a River Plate: contuvo 5 disparos y efectuó 4 pases correctos.

El DT de Vélez, Guillermo Barros Schelotto, presentó una disposición táctica 4-5-1 con Álvaro Montero en el arco; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán y Elías Gómez en la línea defensiva; Claudio Baeza, Lucas Robertone, Tobías Andrada, Manuel Lanzini y Matías Pellegrini en el medio; y Florián Monzón en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Marcelo Gallardo salió con una disposición táctica 4-4-2 con Franco Armani bajo los tres palos; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz y Matías Viña en defensa; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván y Juan Fernando Quintero en la mitad de cancha; y Facundo Colidio y Sebastián Driussi en la delantera.

Darío Herrera fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

En la próxima jornada el Fortín enfrentará de local a Dep. Riestra, mientras que el Millonario jugará de local frente a Banfield.

Cambios en Vélez
  • 33' 1T - Salió Matías Pellegrini por Álex Verón
  • 63' 2T - Salió Florián Monzón por Braian Romero
  • 64' 2T - Salió Lucas Robertone por Rodrigo Aliendro
  • 76' 2T - Salió Manuel Lanzini por Imanol Machuca
Amonestados en Vélez:
  • 43' 1T Guillermo Barros Schelotto y 18' 2T Florián Monzón

Cambios en River Plate
  • 26' 1T - Salió Juan Fernando Quintero por Joaquín Freitas
  • 45' 2T - Salieron Franco Armani por Santiago Beltrán y Tomás Galván por Kendry Páez
  • 65' 2T - Salió Fausto Vera por Giuliano Galoppo
  • 69' 2T - Salió Kendry Páez por Ian Subiabre
Amonestados en River Plate:
  • 17' 1T Paulo Díaz (Conducta antideportiva), 6' 2T Matías Viña (Conducta antideportiva) y 41' 2T Gonzalo Montiel (Insultar o desaprobar al árbitro)

