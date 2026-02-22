Con un solo gol, Vélez derrotó a River Plate en el Fortín

El Fortín se quedó con los tres puntos este domingo en el Fortín. En el minuto 5 del primer tiempo, Manuel Lanzini anotó el gol que le dio el triunfo al Fortín.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El Fortín se quedó con los tres puntos este domingo en el Fortín. En el minuto 5 del primer tiempo, Manuel Lanzini anotó el gol que le dio el triunfo al Fortín.
El volante sacó un tremendo remate que se coló en el palo derecho de Franco Armani, luego de recibir una asistencia fuera del área de Matías Pellegrini.
River Plate fue muy superior en la posesión del balón (61%), pero no le alcanzó para llevarse la victoria frente a su rival.
Manuel Lanzini tuvo una gran actuación. El volante de Vélez anotó 1 gol, realizó 22 pases correctos y se animó a patear 3 veces.
Otro jugador que tuvo gran partido fue Álvaro Montero. El portero de Vélez fue protagonista frente a River Plate: contuvo 5 disparos y efectuó 4 pases correctos.
El DT de Vélez, Guillermo Barros Schelotto, presentó una disposición táctica 4-5-1 con Álvaro Montero en el arco; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán y Elías Gómez en la línea defensiva; Claudio Baeza, Lucas Robertone, Tobías Andrada, Manuel Lanzini y Matías Pellegrini en el medio; y Florián Monzón en el ataque.
Por su parte, el conjunto de Marcelo Gallardo salió con una disposición táctica 4-4-2 con Franco Armani bajo los tres palos; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz y Matías Viña en defensa; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván y Juan Fernando Quintero en la mitad de cancha; y Facundo Colidio y Sebastián Driussi en la delantera.
Darío Herrera fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.
En la próxima jornada el Fortín enfrentará de local a Dep. Riestra, mientras que el Millonario jugará de local frente a Banfield.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.