Con un solo gol, Vélez derrotó a River Plate en el Fortín

El Fortín se quedó con los tres puntos este domingo en el Fortín. En el minuto 5 del primer tiempo, Manuel Lanzini anotó el gol que le dio el triunfo al Fortín.

El volante sacó un tremendo remate que se coló en el palo derecho de Franco Armani, luego de recibir una asistencia fuera del área de Matías Pellegrini.

River Plate fue muy superior en la posesión del balón (61%), pero no le alcanzó para llevarse la victoria frente a su rival.

Manuel Lanzini tuvo una gran actuación. El volante de Vélez anotó 1 gol, realizó 22 pases correctos y se animó a patear 3 veces.

Otro jugador que tuvo gran partido fue Álvaro Montero. El portero de Vélez fue protagonista frente a River Plate: contuvo 5 disparos y efectuó 4 pases correctos.

El DT de Vélez, Guillermo Barros Schelotto, presentó una disposición táctica 4-5-1 con Álvaro Montero en el arco; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán y Elías Gómez en la línea defensiva; Claudio Baeza, Lucas Robertone, Tobías Andrada, Manuel Lanzini y Matías Pellegrini en el medio; y Florián Monzón en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Marcelo Gallardo salió con una disposición táctica 4-4-2 con Franco Armani bajo los tres palos; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz y Matías Viña en defensa; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván y Juan Fernando Quintero en la mitad de cancha; y Facundo Colidio y Sebastián Driussi en la delantera.

Darío Herrera fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

En la próxima jornada el Fortín enfrentará de local a Dep. Riestra, mientras que el Millonario jugará de local frente a Banfield.

Cambios en Vélez

33' 1T - Salió Matías Pellegrini por Álex Verón

63' 2T - Salió Florián Monzón por Braian Romero

64' 2T - Salió Lucas Robertone por Rodrigo Aliendro

76' 2T - Salió Manuel Lanzini por Imanol Machuca

Amonestados en Vélez:

43' 1T Guillermo Barros Schelotto y 18' 2T Florián Monzón

Cambios en River Plate

26' 1T - Salió Juan Fernando Quintero por Joaquín Freitas

45' 2T - Salieron Franco Armani por Santiago Beltrán y Tomás Galván por Kendry Páez

65' 2T - Salió Fausto Vera por Giuliano Galoppo

69' 2T - Salió Kendry Páez por Ian Subiabre

Amonestados en River Plate:

17' 1T Paulo Díaz (Conducta antideportiva), 6' 2T Matías Viña (Conducta antideportiva) y 41' 2T Gonzalo Montiel (Insultar o desaprobar al árbitro)

