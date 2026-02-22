domingo 22 de febrero de 2026

22 de febrero de 2026 - 23:32
Liga Profesional

Unión le ganó 1-0 a Aldosivi

Todo lo que dejó el duelo entre Unión y Aldosivi: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla del Apertura.

Unión vs Aldosivi: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Apertura
BsAs (DataFactory)
Unión le ganó 1-0 a Aldosivi
BsAs (DataFactory)

El partido entre el Tatengue y el Tiburón que se jugó en el estadio de la Avenida, durante la fecha 6 del Apertura, finalizó con el triunfo por 1-0 del equipo anfitrión. Fue Cristian Tarragona quien selló el destino del encuentro al anotar el único gol en el minuto 22 del segundo tiempo.

El delantero agarró el balón y se destacó al definir con un espectacular cabezazo frente a Axel Werner.

La figura del partido fue Cristian Tarragona. El delantero de Unión mostró su mejor nivel al marcar 1 gol y rematar 6 veces al arco contrario.

Juan Pablo Ludueña dejó su marca como un defensor crucial. El defensor de Unión fue importante por sacar 6 pelotas fuera del área de peligro.

A los 51 minutos de la segunda etapa, el defensor Mateo Del Blanco levantó al público con un caño a Junior Arias.

El estratega de Unión, Leonardo Madelón, paró al once inicial con una formación 4-4-2 con Matías Mansilla en el arco; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodriguez, Juan Pablo Ludueña y Mateo Del Blanco en la línea defensiva; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini y Franco Fragapane en el medio; y Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Guillermo Farré salieron al campo de juego con un esquema 4-4-2 con Axel Werner bajo los tres palos; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Fernando Román Villalba y Lucas Rodríguez en defensa; Roberto Bochi, Federico Gino, Alan Sosa y Esteban Rolón en la mitad de cancha; y Nicolás Cordero y Junior Arias en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio de la Avenida fue Luis Lobo Medina.

Para la siguiente fecha, el Tatengue actuará de visitante frente a Sarmiento, mientras que el Tiburón visitará a Banfield.

Cambios en Unión
  • 45' 2T - Salió Franco Fragapane por Misael Aguirre
  • 76' 2T - Salió Mateo Del Blanco por Bruno Pittón
  • 84' 2T - Salió Cristian Tarragona por Augusto Solari
Amonestados en Unión:
  • 41' 1T Marcelo Estigarribia (Discutir con un rival), 18' 2T Julián Palacios (Conducta antideportiva) y 28' 2T Cristian Tarragona (Conducta antideportiva)

Cambios en Aldosivi
  • 63' 2T - Salieron Roberto Bochi por Franco Leys, Marcelo Estigarribia por Diego Díaz y Julián Palacios por Brahian Cuello
  • 70' 2T - Salieron Esteban Rolón por Natanael Guzmán y Junior Arias por Facundo De La Vega
  • 83' 2T - Salieron Rodrigo González por Guillermo Enrique y Nicolás Zalazar por Agustín Palavecino
Amonestados en Aldosivi:
  • 41' 1T Fernando Román Villalba (Discutir con un rival), 13' 2T Axel Werner (Insultar o desaprobar al árbitro) y 43' 2T Agustín Palavecino (Sujetar al rival para impedirle avanzar)

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

