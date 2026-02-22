San Lorenzo le ganó con claridad a Estudiantes (RC) por 2 a 0

En la fecha 6 del Apertura, el Ciclón celebró por duplicado frente a Estudiantes RC. Luciano Vietto fue el encargado de romper el empate al minuto 0 del primer tiempo, mientras que Alexis Cuello amplió la brecha en el minuto 39 de la segunda etapa, para darle el triunfo a San Lorenzo.
Luciano Vietto fue la figura del partido. El mediocampista de San Lorenzo fue el autor de 1 gol y acertó 22 pases correctos.
Otro jugador importante en el partido fue Facundo Gulli. El mediocampista de San Lorenzo acertó 10 pases correctos.
El director técnico de San Lorenzo, Damián Ayude, planteó una estrategia 4-5-1 con Orlando Gill en el arco; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández y Mathías De Ritis en la línea defensiva; Nicolás Tripichio, Gonzalo Abrego, Agustín Ladstatter, Luciano Vietto y Gregorio Rodríguez en el medio; y Alexis Cuello en el ataque.
Por su parte, los dirigidos por Iván Delfino se pararon con un esquema 5-3-2 con Agustín Lastra bajo los tres palos; Tomás Olmos, Gonzalo Maffini, Juan Antonini, Matías Valenti y Tobías Ostchega en defensa; Francisco Romero, Siro Rosané y Tomás González en la mitad de cancha; y Javier Ferreira y Martín Garnerone en la delantera.
El árbitro Sebastián Martínez fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.
En la próxima fecha el Ciclón recibirá a Instituto y Estudiantes RC jugará de local frente a Huracán en el estadio Estadio de Río Cuarto Antonio Candini.
Cambios en San Lorenzo
- 45' 2T - Salieron Gregorio Rodríguez por Matías Reali, Siro Rosané por Mauro Valiente, Martín Garnerone por Nicolás Talpone y Tomás Olmos por Tobías Leiva
- 63' 2T - Salieron Gonzalo Abrego por Ignacio Perruzzi y Luciano Vietto por Ezequiel Cerutti
- 70' 2T - Salió Agustín Ladstatter por Facundo Gulli
- 94' 2T - Salió Nicolás Tripichio por Juan Rattalino
Amonestados en San Lorenzo:
- 43' 1T Luciano Vietto y 48' 2T Alexis Cuello (Discutir con un rival)
Cambios en Estudiantes (RC)
- 62' 2T - Salió Javier Ferreira por Mateo Bajamich
- 77' 2T - Salió Tobías Leiva por Ramón Ábila
Amonestados en Estudiantes (RC):
- 47' 2T Francisco Romero (Conducta antideportiva), 48' 2T Gonzalo Maffini y 48' 2T Ramón Ábila (Discutir con un rival)
