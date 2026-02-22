EN VIVO: Vélez mantiene la ventaja 1-0 sobre River Plate en el segundo tiempo

El Millonario vuelve de los vestuarios con el ánimo de dar la vuelta al partido frente a el Fortín.
Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.
Vélez viene de empatar ante Defensa y Justicia por 1-1. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 3 victorias y 1 empate, con 4 goles marcados y 7 en el arco rival.
River Plate llega a este encuentro tras perder 0 a 1 ante Argentinos Juniors. En los últimos enfrentamientos, tuvo 2 victorias, igualó 1 vez y ha perdido en 1 ocasión. Con 4 goles a favor, ha recibido 5 en contra.
Darío Herrera fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.
Guillermo Barros Schelotto se plantó con una alineación 4-5-1 con el arquero Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán y Elías Gómez como defensores; Claudio Baeza, Lucas Robertone, Tobías Andrada, Manuel Lanzini y Matías Pellegrini como centrocampistas; y Florián Monzón como delantero.
Por su parte, el entrenador Marcelo Gallardo dispuso en campo una estrategia 4-4-2 con Franco Armani defendiendo el arco; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Matías Viña como zagueros; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván y Juan Fernando Quintero en el centro del campo; y con Facundo Colidio y Sebastián Driussi como atacantes.
