domingo 22 de febrero de 2026

22 de febrero de 2026 - 21:04
Liga Profesional

EN VIVO: Vélez mantiene la ventaja 1-0 sobre River Plate en el segundo tiempo

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Vélez vs River Plate: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Apertura
BsAs (DataFactory)

El Millonario vuelve de los vestuarios con el ánimo de dar la vuelta al partido frente a el Fortín.

san lorenzo le gano con claridad a estudiantes (rc) por 2 a 0

San Lorenzo le ganó con claridad a Estudiantes (RC) por 2 a 0
san lorenzo se enfrentara ante instituto por la fecha 7

San Lorenzo se enfrentará ante Instituto por la fecha 7

Las estadísticas del encuentro entre Vélez y River Plate del Apertura:

  • Posesión: Vélez (60%) VS River Plate (40%)
  • Tiros al arco: Vélez (5) VS River Plate (6)
  • Fouls cometidos: Vélez (8) VS River Plate (13)
  • Pases Correctos: Vélez (208) VS River Plate (421)
  • Pases Incorrectos: Vélez (116) VS River Plate (106)
  • Recuperaciones: Vélez (11) VS River Plate (25)
  • Tarjetas Amarillas: Vélez (2) VS River Plate (3)
Así llegan Vélez y River Plate

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Vélez en partidos del Apertura

Vélez viene de empatar ante Defensa y Justicia por 1-1. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 3 victorias y 1 empate, con 4 goles marcados y 7 en el arco rival.

Últimos resultados de River Plate en partidos del Apertura

River Plate llega a este encuentro tras perder 0 a 1 ante Argentinos Juniors. En los últimos enfrentamientos, tuvo 2 victorias, igualó 1 vez y ha perdido en 1 ocasión. Con 4 goles a favor, ha recibido 5 en contra.

Darío Herrera fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

Formación de Vélez hoy

Guillermo Barros Schelotto se plantó con una alineación 4-5-1 con el arquero Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán y Elías Gómez como defensores; Claudio Baeza, Lucas Robertone, Tobías Andrada, Manuel Lanzini y Matías Pellegrini como centrocampistas; y Florián Monzón como delantero.

Formación de River Plate hoy

Por su parte, el entrenador Marcelo Gallardo dispuso en campo una estrategia 4-4-2 con Franco Armani defendiendo el arco; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Matías Viña como zagueros; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván y Juan Fernando Quintero en el centro del campo; y con Facundo Colidio y Sebastián Driussi como atacantes.

