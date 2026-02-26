En la despedida de Marcelo Gallardo, River Plate venció a Banfield

River Plate se impuso 3-1 ante Banfield por la fecha 7 de la Zona B del Torneo Apertura , en el estadio Monumental, en un encuentro que tuvo como condimento especial la despedida de Marcelo Gallardo como entrenador del club.

Fútbol. Marcelo Gallardo se va de River Plate: se despide el jueves ante Banfield en el Monumental

El DT, que había anunciado el lunes su salida, recibió el aplauso masivo de los hinchas, aunque en la previa algunos jugadores fueron silbados.

El Millonario abrió el marcador a los 12 minutos del primer tiempo con un cabezazo de Lucas Martínez Quarta tras un centro preciso. River dominó gran parte de la etapa inicial y generó varias situaciones para ampliar la ventaja.

Sin embargo, sobre el final del primer tiempo, a los 44 minutos, Mauro Méndez marcó la igualdad para Banfield. La jugada fue anulada por fuera de juego, pero tras la revisión del VAR el tanto fue convalidado y el encuentro se fue 1-1 al descanso.

El segundo tiempo comenzó con intensidad. A los 40 segundos, Sebastián Driussi puso el 2-1 para River tras aprovechar un rebote que había dejado el palo luego de un intento de Ian Subiabre.

A los 12 minutos del complemento llegó el tercero: Freitas marcó por primera vez en su carrera tras una jugada por derecha, cambio de frente y un centro atrás perfecto que el juvenil solo tuvo que empujar para sellar el 3-1 definitivo.

River cerró así una noche emotiva en el Monumental, combinando triunfo y despedida para uno de los entrenadores más importantes de su historia.