viernes 27 de febrero de 2026

26 de febrero de 2026 - 21:32
Apertura.

En la despedida de Marcelo Gallardo, River Plate venció a Banfield

El Millonario ganó por la fecha 7 de la Zona B del Torneo Apertura en una noche marcada por el adiós de Marcelo Gallardo como entrenador.

Por  Federico Franco
Con muchos goles, River Plate derrotó 3-1 a Banfield
El Millonario abrió el marcador a los 12 minutos del primer tiempo con un cabezazo de Lucas Martínez Quarta tras un centro preciso. River dominó gran parte de la etapa inicial y generó varias situaciones para ampliar la ventaja.

image

Sin embargo, sobre el final del primer tiempo, a los 44 minutos, Mauro Méndez marcó la igualdad para Banfield. La jugada fue anulada por fuera de juego, pero tras la revisión del VAR el tanto fue convalidado y el encuentro se fue 1-1 al descanso.

El segundo tiempo comenzó con intensidad. A los 40 segundos, Sebastián Driussi puso el 2-1 para River tras aprovechar un rebote que había dejado el palo luego de un intento de Ian Subiabre.

A los 12 minutos del complemento llegó el tercero: Freitas marcó por primera vez en su carrera tras una jugada por derecha, cambio de frente y un centro atrás perfecto que el juvenil solo tuvo que empujar para sellar el 3-1 definitivo.

River cerró así una noche emotiva en el Monumental, combinando triunfo y despedida para uno de los entrenadores más importantes de su historia.

