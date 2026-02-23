Marcelo Gallardo se va de River Plate: se despide el jueves ante Banfield en el Monumental

Marcelo Gallardo, DT de River.

Marcelo Gallardo anunció este lunes que dejará de ser el director técnico de River Plate. El entrenador comunicó su decisión luego del entrenamiento en el River Camp y confirmó que el partido del jueves ante Banfield, en el estadio Monumental, será su despedida del cargo.

El segundo ciclo del “Muñeco” al frente del Millonario estuvo lejos de los niveles alcanzados en su primera etapa. En el Torneo Apertura, River viene de acumular tres derrotas consecutivas y atraviesa una racha negativa que incluyó 13 caídas en los últimos 20 partidos, un escenario que terminó acelerando la determinación del entrenador.

La derrota ante Vélez, en la que el equipo fue claramente superado durante el primer tiempo, resultó un punto de quiebre. Tras ese encuentro, Gallardo analizó su continuidad y decidió dar un paso al costado para descomprimir el clima interno y permitir una reconfiguración del proyecto deportivo. La noticia fue confirmada por el propio DT a través de un video difundido por el club en redes sociales, donde agradeció a los hinchas, a los jugadores y a los trabajadores de la institución. River afrontará ahora el desafío de definir quién será el próximo entrenador en medio de un calendario exigente y con objetivos deportivos aún en juego.

