Suspendieron a Gianluca Prestianni tras la denuncia de Vinícius por racismo

Gianluca Prestianni fue suspendido por la UEFA

La UEFA resolvió suspender de forma provisional a Gianluca Prestianni, futbolista del Benfica, por lo que no podrá disputar el partido revancha ante el Real Madrid por los playoffs de la Champions League.

Dura sanción de la UEFA a Gianluca Prestianni image Gianluca Prestianni fue suspendido por la UEFA tras la denuncia de Vinícius por racismo La medida fue adoptada por el Órgano de Control, Ética y Disciplina del organismo europeo tras la designación de un inspector y se basa en una presunta infracción del Artículo 14 del Reglamento Disciplinario, referido a comportamientos discriminatorios. La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por Vinícius Júnior, quien acusó al delantero argentino de haberle dirigido un insulto racista durante el cruce disputado el 17 de febrero en el estadio Da Luz.

Desde la UEFA aclararon que la sanción es preventiva y no constituye una resolución definitiva. Prestianni negó públicamente la acusación y Benfica salió en su defensa, mientras que Real Madrid respaldó al futbolista brasileño y la Confederación Brasileña de Fútbol celebró la activación del protocolo antirracismo. El caso continúa abierto y la decisión final se conocerá una vez concluida la investigación disciplinaria.

