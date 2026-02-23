lunes 23 de febrero de 2026

23 de febrero de 2026 - 12:09
Suspendieron a Gianluca Prestianni tras la denuncia de Vinícius por racismo

El argentino de Benfica, Gianluca Prestianni, fue sancionado de manera provisional tras una denuncia por racismo de Vinícius Júnior en la Champions League.

Por  Judith Girón
Gianluca Prestianni fue suspendido por la UEFA

Gianluca Prestianni fue suspendido por la UEFA 

Dura sanción de la UEFA a Gianluca Prestianni

Gianluca Prestianni fue suspendido por la UEFA tras la denuncia de Vinícius por racismo

Gianluca Prestianni fue suspendido por la UEFA tras la denuncia de Vinícius por racismo

La medida fue adoptada por el Órgano de Control, Ética y Disciplina del organismo europeo tras la designación de un inspector y se basa en una presunta infracción del Artículo 14 del Reglamento Disciplinario, referido a comportamientos discriminatorios. La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por Vinícius Júnior, quien acusó al delantero argentino de haberle dirigido un insulto racista durante el cruce disputado el 17 de febrero en el estadio Da Luz.

Desde la UEFA aclararon que la sanción es preventiva y no constituye una resolución definitiva. Prestianni negó públicamente la acusación y Benfica salió en su defensa, mientras que Real Madrid respaldó al futbolista brasileño y la Confederación Brasileña de Fútbol celebró la activación del protocolo antirracismo. El caso continúa abierto y la decisión final se conocerá una vez concluida la investigación disciplinaria.

