Suspendieron a Gianluca Prestianni tras la denuncia de Vinícius por racismo

La medida fue adoptada por el Órgano de Control, Ética y Disciplina del organismo europeo tras la designación de un inspector y se basa en una presunta infracción del Artículo 14 del Reglamento Disciplinario, referido a comportamientos discriminatorios. La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por Vinícius Júnior, quien acusó al delantero argentino de haberle dirigido un insulto racista durante el cruce disputado el 17 de febrero en el estadio Da Luz.
Desde la UEFA aclararon que la sanción es preventiva y no constituye una resolución definitiva. Prestianni negó públicamente la acusación y Benfica salió en su defensa, mientras que Real Madrid respaldó al futbolista brasileño y la Confederación Brasileña de Fútbol celebró la activación del protocolo antirracismo. El caso continúa abierto y la decisión final se conocerá una vez concluida la investigación disciplinaria.