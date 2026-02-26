viernes 27 de febrero de 2026

26 de febrero de 2026 - 21:34
Liga Profesional

Con muchos goles, River Plate derrotó 3-1 a Banfield

Todo lo que dejó el duelo entre River Plate y Banfield: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla del Apertura.

River Plate vs Banfield: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Apertura
BsAs (DataFactory)
Con muchos goles, River Plate derrotó 3-1 a Banfield
BsAs (DataFactory)

Por la fecha 7 del Apertura, el anfitrión del partido entre el Millonario y el Taladro festejó este jueves en el Estadio Mas Monumental con un 3-1. La ventaja inicial de River Plate fue obra de Lucas Martínez Quarta y llegó a partir de un cabezazo durante el minuto 12 del primer tiempo. Banfield consiguió recuperarse para empatar con un disparo al minuto 44 de la misma etapa. Pero, la determinación del equipo de Marcelo Gallardo lo llevó a terminar celebrando la victoria por 3 a 1 con dos goles de jugada, convertidos por Sebastián Driussi (0' 2T) y por Joaquín Freitas (12' 2T).

Lucas Martínez Quarta se ganó los aplausos con su brillante definición a los 12 minutos del primer tiempo. Con un pase de Ian Subiabre, el defensor definió con un cabezazo certero en el palo derecho de Facundo Sanguinetti.

En el minuto 45 del segundo tiempo, River Plate tuvo la chance de ponerse por encima del marcador con un disparo de Ian Subiabre que se estrelló en el palo.

El desempeño Sebastián Driussi lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de River Plate mostró su mejor nivel al marcar 1 gol, rematar 4 veces al arco contrario y acertar 42 pases correctos.

La presencia defensiva Lucas Martínez Quarta fue notable en el partido. El defensa de River Plate fue importante al convertir 1 gol, robar 3 balones y rechazar 4 pelotas peligrosas.

El DT de River, Marcelo Gallardo, presentó una disposición táctica 4-3-3 con Santiago Beltrán en el arco; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Facundo González en la línea defensiva; Fausto Vera, Aníbal Moreno y Tomás Galván en el medio; y Sebastián Driussi, Joaquín Freitas y Ian Subiabre en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Pedro Troglio salió con una disposición táctica 4-4-2 con Facundo Sanguinetti bajo los tres palos; Santiago López García, Danilo Arboleda, Sergio Vittor y Ignacio Abraham en defensa; Lautaro Gómez, Lautaro Villegas, Ignacio Pais Mayan y Lisandro Piñero en la mitad de cancha; y Mauro Méndez y Tiziano Perrotta en la delantera.

Hernán Mastrángelo fue el árbitro escogido para el partido en el Estadio Mas Monumental.

En la próxima fecha, el Millonario visitará a Independiente Riv. (M) y el Taladro jugará de local frente a Aldosivi.

Cambios en River Plate
  • 62' 2T - Salió Ian Subiabre por Kendry Páez
  • 65' 2T - Salió Joaquín Freitas por Agustín Ruberto
  • 75' 2T - Salieron Aníbal Moreno por Giuliano Galoppo y Sebastián Driussi por Santiago Lencina
Amonestado en River Plate:
  • 38' 2T Lautaro Rivero (Discutir con un rival)

Cambios en Banfield
  • 57' 2T - Salieron Lautaro Villegas por Tomás Adoryan y Lautaro Gómez por David Zalazar
  • 68' 2T - Salieron Sergio Vittor por Nicolás Meriano y Lisandro Piñero por Neyder Moreno
  • 76' 2T - Salió Tiziano Perrotta por Rodrigo Auzmendi
Amonestados en Banfield:
  • 38' 2T Mauro Méndez (Discutir con un rival) y 40' 2T Tomás Adoryan (Conducta antideportiva)

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

