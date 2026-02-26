jueves 26 de febrero de 2026

26 de febrero de 2026 - 19:03
Liga Profesional

EN VIVO: Racing Club igualó el juego 1-1 ante Independiente Riv. (M)

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Racing Club vs Independiente Riv. (M): previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Apertura
BsAs (DataFactory)

El partido entre Indep.Mza. y la Academia se empató con anotación de Tomás Conechny al minuto 77, delantero del equipo local. Para la visita, había abierto el marcador Matías Fernandez, en el minuto 52.

en vivo:

EN VIVO:
por la fecha 8, defensa y justicia recibira a lanus

Por la fecha 8, Defensa y Justicia recibirá a Lanús

Las estadísticas del encuentro entre Racing Club y Independiente Riv. (M) del Apertura:

  • Posesión: Racing Club (44%) VS Independiente Riv. (M) (56%)
  • Tiros al arco: Racing Club (4) VS Independiente Riv. (M) (2)
  • Fouls cometidos: Racing Club (8) VS Independiente Riv. (M) (9)
  • Pases Correctos: Racing Club (325) VS Independiente Riv. (M) (232)
  • Pases Incorrectos: Racing Club (78) VS Independiente Riv. (M) (77)
  • Recuperaciones: Racing Club (4) VS Independiente Riv. (M) (13)
  • Tarjetas Amarillas: Racing Club (3) VS Independiente Riv. (M) (3)
  • Tarjetas Rojas: Racing Club (1) VS Independiente Riv. (M) (0)
Así llegan Racing Club y Independiente Riv. (M)

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Racing Club en partidos del Apertura

En su visita anterior, Racing Club empató por 0 con Boca Juniors. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 victorias y 2 derrotas, con 6 goles marcados y con 6 en su valla.

Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos del Apertura

Independiente Riv. (M) venció en casa a Independiente por 3 a 2. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 3 y perdido 1. Además, logró gritar 8 goles y ha recibido 5 en su arco.

El árbitro Darío Herrera fue el encargado de supervisar el juego en el Cilindro.

Formación de Racing Club hoy

El entrenador Gustavo Costas dispuso una formación 4-4-2 con Facundo Cambeses defendiendo el arco; Ezequiel Cannavó, Franco Pardo, Marco Di Césare y Gabriel Rojas como zagueros; Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Adrián Fernández y Matko Miljevic en el centro del campo; con Santiago Solari y Adrián Martínez como atacantes.

Formación de Independiente Riv. (M) hoy

Por su parte, Alfredo Berti salió a jugar con un esquema 5-3-2, con el arquero Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi como defensores; Gonzalo Ríos, José Florentín y Matías Fernandez como centrocampistas; y Fabrizio Sartori y Sebastián Villa como delanteros.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

