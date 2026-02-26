EN VIVO: Racing Club igualó el juego 1-1 ante Independiente Riv. (M)

BsAs (DataFactory)

El partido entre Indep.Mza. y la Academia se empató con anotación de Tomás Conechny al minuto 77, delantero del equipo local. Para la visita, había abierto el marcador Matías Fernandez, en el minuto 52.

Las estadísticas del encuentro entre Racing Club y Independiente Riv. (M) del Apertura: Posesión: Racing Club (44%) VS Independiente Riv. (M) (56%)

(44%) VS (56%) Tiros al arco: Racing Club (4) VS Independiente Riv. (M) (2)

(4) VS (2) Fouls cometidos: Racing Club (8) VS Independiente Riv. (M) (9)

(8) VS (9) Pases Correctos: Racing Club (325) VS Independiente Riv. (M) (232)

(325) VS (232) Pases Incorrectos: Racing Club (78) VS Independiente Riv. (M) (77)

(78) VS (77) Recuperaciones: Racing Club (4) VS Independiente Riv. (M) (13)

(4) VS (13) Tarjetas Amarillas: Racing Club (3) VS Independiente Riv. (M) (3)

(3) VS (3) Tarjetas Rojas: Racing Club (1) VS Independiente Riv. (M) (0) Así llegan Racing Club y Independiente Riv. (M) La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Racing Club en partidos del Apertura En su visita anterior, Racing Club empató por 0 con Boca Juniors. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 victorias y 2 derrotas, con 6 goles marcados y con 6 en su valla.

Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos del Apertura Independiente Riv. (M) venció en casa a Independiente por 3 a 2. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 3 y perdido 1. Además, logró gritar 8 goles y ha recibido 5 en su arco.

El árbitro Darío Herrera fue el encargado de supervisar el juego en el Cilindro. Formación de Racing Club hoy El entrenador Gustavo Costas dispuso una formación 4-4-2 con Facundo Cambeses defendiendo el arco; Ezequiel Cannavó, Franco Pardo, Marco Di Césare y Gabriel Rojas como zagueros; Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Adrián Fernández y Matko Miljevic en el centro del campo; con Santiago Solari y Adrián Martínez como atacantes. Formación de Independiente Riv. (M) hoy Por su parte, Alfredo Berti salió a jugar con un esquema 5-3-2, con el arquero Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi como defensores; Gonzalo Ríos, José Florentín y Matías Fernandez como centrocampistas; y Fabrizio Sartori y Sebastián Villa como delanteros. © 2020 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

