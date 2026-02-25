jueves 26 de febrero de 2026

25 de febrero de 2026 - 11:01
Liga Profesional

Talleres vs San Lorenzo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Apertura

En la previa de Talleres vs San Lorenzo, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 28 de febrero desde las 22:15 (hora Argentina) en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Talleres vs San Lorenzo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Apertura
BsAs (DataFactory)

El próximo sábado 28 de febrero, a partir de las 22:15 (hora Argentina), San Lorenzo visita a Talleres en el Estadio Mario Alberto Kempes, por el duelo correspondiente a la fecha 8 del Apertura.

Así llegan Talleres y San Lorenzo

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 1 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Talleres en partidos del Apertura

Talleres fue derrotado en el Único Madre de Ciudades frente a Central Córdoba (SE) por 0 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 2, empatado 1 y perdido 1. Le convirtieron 6 goles y tiene 5 a favor.

Últimos resultados de San Lorenzo en partidos del Apertura

El anterior partido jugado por San Lorenzo acabó en empate por 1-1 ante Instituto. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Convirtió 4 goles a sus rivales y le han encajado 2 tantos.

En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 3 cotejos y existieron 2 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 11 de julio, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y San Lorenzo se quedó con la victoria por 1 a 2.


Fechas y rivales de Talleres en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 9: vs Unión: 6 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Instituto: 12 de marzo - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Belgrano: 15 de marzo - 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Independiente: 21 de marzo - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de San Lorenzo en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 9: vs Independiente: 7 de marzo - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Boca Juniors: 11 de marzo - 19:45 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Defensa y Justicia: 16 de marzo - 18:30 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Dep. Riestra: 25 de marzo - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar
Horario Talleres y San Lorenzo, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 22:15 horas
  • Colombia y Perú: 20:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:15 horas
  • Venezuela: 21:15 horas

FUENTE: BsAs (DataFactory)

