Tigre se enfrentará ante Gimnasia por la fecha 8

A partir de las 21:30 (hora Argentina) el próximo domingo 1 de marzo, Gimnasia visita a Tigre en Don José Dellagiovanna, por el duelo correspondiente a la fecha 8 del Apertura.
Así llegan Tigre y Gimnasia
Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.
Últimos resultados de Tigre en partidos del Apertura
Tigre recibió un duro golpe y cayó 1 a 2 ante su rival Barracas Central. En los últimos encuentros del torneo, sumó 3 partidos ganados y 1 empatado. Ha recibido 4 goles y registró 9 a favor.
Últimos resultados de Gimnasia en partidos del Apertura
Gimnasia cayó derrotado 1 a 2 ante Rosario Central. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 1 vez, igualó en 1 y ganó 2. Ha marcado 5 goles y recibió 5.
Tigre es una fortaleza como local: sumó su tercer triunfo consecutivo en el estadio Coliseo de Victoria.
El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 14 de septiembre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y terminó en empate a 1.
Pablo Echavarría es el árbitro designado para controlar el partido.
Fechas y rivales de Tigre en los próximos partidos del Apertura
- Fecha 9: vs Rosario Central: 6 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Vélez: 10 de marzo - 19:45 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Argentinos Juniors: 15 de marzo - 15:15 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Banfield: 20 de marzo - 21:00 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Gimnasia en los próximos partidos del Apertura
- Fecha 9: vs Argentinos Juniors: 8 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Banfield: 11 de marzo - 17:30 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Independiente Riv. (M): 15 de marzo - 15:15 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Atlético Tucumán: 20 de marzo - 21:00 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar
Horario Tigre y Gimnasia, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela: 20:30 horas
