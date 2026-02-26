Por la fecha 8, Defensa y Justicia recibirá a Lanús

El duelo entre Defensa y Justicia y Lanús correspondiente a la fecha 8 se disputará en el Tito Tomaghello desde las 21:30 (hora Argentina), el domingo 1 de marzo.

Los dos contendientes tuvieron una suerte dispar durante los encuentros anteriores.

En su visita anterior, Defensa y Justicia empató por 0 con Platense. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 1 victoria y 3 empates, con 5 goles marcados y con 4 en su valla.

Lanús tiene pendiente su enfrentamiento con Argentinos Juniors que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

Defensa y Justicia necesita recuperar puntos ya que viene sumando de a 1 con todos empates en los 3 encuentros anteriores como local.

Según el historial del torneo, el local ganó 2 partidos y empató 3 en los últimos 5 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 24 de noviembre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y terminó con un marcador 0-0.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Luis Lobo Medina.

Fechas y rivales de Defensa y Justicia en los próximos partidos del Apertura

Fecha 9: vs Gimnasia (Mendoza): 5 de marzo - 18:30 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Central Córdoba (SE): 12 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs San Lorenzo: 16 de marzo - 18:30 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Unión: 21 de marzo - 17:45 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Lanús en los próximos partidos del Apertura

Fecha 8: vs Defensa y Justicia: 1 de marzo - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Boca Juniors: 4 de marzo - 21:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Dep. Riestra: 8 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Estudiantes: 13 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Newell`s: 17 de marzo - 19:00 (hora Argentina)

Horario Defensa y Justicia y Lanús, según país

Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela: 20:30 horas

