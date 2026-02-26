jueves 26 de febrero de 2026

26 de febrero de 2026 - 10:43
Liga Profesional

Newell`s y Rosario Central juegan el clásico rosarino este domingo

Palpitamos la previa del choque entre Newell`s y Rosario Central. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Yael Falcón Pérez.

BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Newell`s y Rosario Central, por la fecha 8 del Apertura, se jugará el próximo domingo 1 de marzo, a partir de las 17:00 (hora Argentina), en el Coloso del Parque.

Así llegan Newell`s y Rosario Central

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Newell`s en partidos del Apertura

Newell`s quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Estudiantes por un resultado de 0 a 2. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 empate y 3 partidos perdidos, con 3 goles marcados y con 11 en su arco.

Últimos resultados de Rosario Central en partidos del Apertura

Rosario Central llega con ventaja tras derrotar a Gimnasia con un marcador 2 a 1. La visita ha sido vencida 1 vez, ha empatado en 2 ocasiones y ha ganado 1 partido en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 5 goles y le han convertido 3.

Con 4 victorias y 1 empate en las últimas 5 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 23 de agosto, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y fue Rosario Central quien ganó 1 a 0.

Yael Falcón Pérez es el elegido para dirigir el partido.


Fechas y rivales de Newell`s en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 9: vs Vélez: 6 de marzo - 19:45 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Platense: 10 de marzo - 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Lanús: 17 de marzo - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Gimnasia (Mendoza): 21 de marzo - 17:45 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Rosario Central en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 9: vs Tigre: 6 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Argentinos Juniors: 11 de marzo - 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Banfield: 14 de marzo - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Independiente Riv. (M): 22 de marzo - 22:15 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar
Horario Newell`s y Rosario Central, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

FUENTE: BsAs (DataFactory)

