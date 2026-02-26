Argentinos Juniors y Barracas Central se encuentran en la fecha 8

BsAs (DataFactory)

Argentinos Juniors recibe el próximo domingo 1 de marzo a Barracas Central por la fecha 8 del Apertura, a partir de las 19:15 (hora Argentina) en el Semillero del Mundo.

Así llegan Argentinos Juniors y Barracas Central Los dos contendientes tuvieron una suerte dispar durante los encuentros anteriores.

Últimos resultados de Argentinos Juniors en partidos del Apertura Argentinos Juniors tiene pendiente su enfrentamiento con Lanús que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

Últimos resultados de Barracas Central en partidos del Apertura Barracas Central llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-1 a Tigre. Ha ganado 1 de sus últimos partidos, empatado 1 y perdido 2. En esos cotejos, contó un total de 5 goles y le han anotado 5 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 2 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 1 de noviembre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Barracas Central fue el ganador por 2 a 0. El árbitro encargado de dirigir el partido será Leandro Rey Hilfer.

Fechas y rivales de Argentinos Juniors en los próximos partidos del Apertura Fecha 8: vs Barracas Central: 1 de marzo - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Aldosivi: Postergado

Fecha 9: vs Gimnasia: 8 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Rosario Central: 11 de marzo - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Tigre: 15 de marzo - 15:15 (hora Argentina) Fechas y rivales de Barracas Central en los próximos partidos del Apertura Fecha 9: vs Banfield: 6 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Independiente Riv. (M): 11 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Atlético Tucumán: 16 de marzo - 15:30 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Huracán: 23 de marzo - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar Horario Argentinos Juniors y Barracas Central, según país Argentina y Chile (Santiago): 19:15 horas

Colombia y Perú: 17:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:15 horas

Venezuela: 18:15 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

