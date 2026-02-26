Derrota de Huracán por 2-0 ante Estudiantes (RC)

El Globo no sumó en esta jornada ante Estudiantes RC y cayó 2-0 en el Estadio de Río Cuarto Antonio Candini. A los 32 minutos del primer tiempo, Mateo Bajamich encaminó el triunfo con una ejecución destacada. Gabriel Alanís consolidó la victoria, marcando el 2 a 0 en el minuto 49 de la segunda etapa.

Con una actuación sobresaliente, Unión aseguró una victoria por 3 a 1 contra Sarmiento

Leonardo Gil sacó un tremendo disparo a los 10 minutos del primer tiempo y el balón pegó en el palo. No pudo ser.

Gonzalo Maffini se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El defensor de Estudiantes (RC) fue importante por sacar 15 pelotas fuera del área de peligro.

También fue importante Mateo Bajamich. El delantero de Estudiantes (RC) marcó 1 gol y remató al arco contrario en 3 oportunidades.

El director técnico de Estudiantes RC, Iván Delfino, planteó una estrategia 4-3-3 con Agustín Lastra en el arco; Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Matías Valenti y Tobías Ostchega en la línea defensiva; Nicolás Talpone, Francisco Romero y Tomás González en el medio; y Martín Garnerone, Mateo Bajamich y Mauro Valiente en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Diego Martínez se pararon con un esquema 4-4-2 con Hernán Galíndez bajo los tres palos; Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Nehuén Paz y Leandro Lescano en defensa; Emmanuel Ojeda, Facundo Waller, Leonardo Gil y Thaiel Peralta en la mitad de cancha; y Jordy Caicedo y Oscar Cortés en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el Estadio de Río Cuarto Antonio Candini fue Maximiliano Mascheroni.

Estudiantes RC visitará a Sarmiento en la próxima jornada. Por el lado de el Globo jugará de local frente a Belgrano.

Cambios en Estudiantes (RC)

34' 1T - Salieron Mateo Bajamich por Javier Ferreira y Thaiel Peralta por Lucas Carrizo

62' 2T - Salieron Martín Garnerone por Ezequiel Forclaz y Nicolás Talpone por Siro Rosané

71' 2T - Salió Mauro Valiente por Gabriel Alanís

Amonestados en Estudiantes (RC):

30' 2T Gonzalo Maffini (Conducta antideportiva), 36' 2T Ezequiel Forclaz (Conducta antideportiva) y 44' 2T Javier Ferreira (Conducta antideportiva)

Cambios en Huracán

58' 2T - Salieron Oscar Cortés por Eric Ramírez y Facundo Waller por Óscar Romero

73' 2T - Salieron Nehuén Paz por Leonardo Sequeira y Ignacio Campo por Alejandro Martínez

Amonestados en Huracán:

21' 1T Jordy Caicedo (Conducta antideportiva), 24' 1T Leandro Lescano (Sujetar al rival para impedirle avanzar), 38' 1T Facundo Waller (Conducta antideportiva), 44' 1T Hugo Nervo (Insultar o desaprobar al árbitro) e 18' 2T Ignacio Campo (Sujetar al rival para impedirle avanzar)

Expulsado en Huracán:

29' 1T Leandro Lescano (Roja por doble amarilla)

