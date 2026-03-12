jueves 12 de marzo de 2026

12 de marzo de 2026 - 18:59
Liga Profesional

Dep. Riestra y Gimnasia (Mendoza) empataron sin goles

Todo lo que dejó el duelo entre Dep. Riestra y Gimnasia (Mendoza): resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla del Apertura.

Dep. Riestra vs Gimnasia (Mendoza): previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 del Apertura
BsAs (DataFactory)
Dep. Riestra y Gimnasia (Mendoza) empataron sin goles
BsAs (DataFactory)

Los Malevos y Gimnasia (M) no lograron abrir el marcador en el partido correspondiente a la fecha 10, disputado este jueves en el estadio Guillermo Laza.

La figura del encuentro fue César Rigamonti. El arquero de Gimnasia (Mendoza) tuvo un gran rendimiento frente a Dep. Riestra debido a que atajó 7 disparos.

Cristian Paz también fue una figura crucial en la defensa durante el partido. El defensor de Dep. Riestra fue importante debido a que despejó 4 pelotas peligrosas.

A los 9 minutos del primer tiempo, el delantero de Gimnasia (Mendoza) Agustín Módica dejó en ridículo con un estupendo caño a Antony Alonso, volante de Dep. Riestra.

El entrenador de Riestra, Gustavo Benítez, dispuso en campo una formación 5-3-2 con Ignacio Arce en el arco; Pedro Ramírez, Juan Cruz Randazzo, Cristian Paz, Facundo Miño y Nicolás Sansotre en la línea defensiva; Jonatan Goitía, Matías García y Antony Alonso en el medio; y Gabriel Obredor y José María Ingratti en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Ariel Broggi se plantaron con una estrategia 4-4-2 con César Rigamonti bajo los tres palos; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Imanol González y Franco Saavedra en defensa; Nicolás Linares, Ulises Sánchez, Fermín Antonini y Facundo Lencioni en la mitad de cancha; y Santiago Rodríguez y Agustín Módica en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Juan Pafundi.

Los Malevos visitarán a Central Córdoba (SE) en la próxima jornada, mientras que Gimnasia (M) recibirá a Estudiantes en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie.

Cambios en Dep. Riestra
  • 45' 2T - Salieron José María Ingratti por Alexander Díaz y Agustín Módica por Brian Ferreyra
  • 56' 2T - Salió Gabriel Obredor por Nicolás Benegas
  • 66' 2T - Salió Antony Alonso por Mauro Smarra
  • 67' 2T - Salió Matías García por Pablo Monje
  • 84' 2T - Salió Jonatan Goitía por Jonathan Herrera
Amonestados en Dep. Riestra:
  • 41' 1T Matías García (Conducta antideportiva), 43' 1T Juan Cruz Randazzo (Sujetar al rival para impedirle avanzar) y 36' 2T Nicolás Benegas (Conducta antideportiva)

Cambios en Gimnasia (Mendoza)
  • 37' 1T - Salió Imanol González por Diego Mondino
  • 70' 2T - Salió Ulises Sánchez por Esteban Fernández
  • 86' 2T - Salió Facundo Lencioni por Lautaro Carrera
  • 87' 2T - Salió Santiago Rodríguez por Valentino Simoni
Amonestados en Gimnasia (Mendoza):
  • 5' 1T Juan José Franco (Insultar o desaprobar al árbitro), 44' 1T Santiago Rodríguez (Insultar o desaprobar al árbitro) y 30' 2T Nicolás Linares (Conducta antideportiva)

FUENTE: BsAs (DataFactory)

