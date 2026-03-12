Dep. Riestra y Gimnasia (Mendoza) empataron sin goles

Los Malevos y Gimnasia (M) no lograron abrir el marcador en el partido correspondiente a la fecha 10, disputado este jueves en el estadio Guillermo Laza.
La figura del encuentro fue César Rigamonti. El arquero de Gimnasia (Mendoza) tuvo un gran rendimiento frente a Dep. Riestra debido a que atajó 7 disparos.
Cristian Paz también fue una figura crucial en la defensa durante el partido. El defensor de Dep. Riestra fue importante debido a que despejó 4 pelotas peligrosas.
A los 9 minutos del primer tiempo, el delantero de Gimnasia (Mendoza) Agustín Módica dejó en ridículo con un estupendo caño a Antony Alonso, volante de Dep. Riestra.
El entrenador de Riestra, Gustavo Benítez, dispuso en campo una formación 5-3-2 con Ignacio Arce en el arco; Pedro Ramírez, Juan Cruz Randazzo, Cristian Paz, Facundo Miño y Nicolás Sansotre en la línea defensiva; Jonatan Goitía, Matías García y Antony Alonso en el medio; y Gabriel Obredor y José María Ingratti en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Ariel Broggi se plantaron con una estrategia 4-4-2 con César Rigamonti bajo los tres palos; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Imanol González y Franco Saavedra en defensa; Nicolás Linares, Ulises Sánchez, Fermín Antonini y Facundo Lencioni en la mitad de cancha; y Santiago Rodríguez y Agustín Módica en la delantera.
El árbitro designado para el encuentro fue Juan Pafundi.
Los Malevos visitarán a Central Córdoba (SE) en la próxima jornada, mientras que Gimnasia (M) recibirá a Estudiantes en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie.
