Rosario Central se enfrentará ante Banfield por la fecha 11

A partir de las 21:00 (hora Argentina) el próximo sábado 14 de marzo, Banfield visita a Rosario Central en el estadio Gigante de Arroyito, por el duelo correspondiente a la fecha 11 del Apertura.

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Rosario Central llega con resultado de empate, 0-0, ante Argentinos Juniors. Tiene un historial irregular con 1 derrota, 2 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 2 goles en contra. Marcó 4 tantos en el rival en esos encuentros.

Banfield cayó derrotado 1 a 2 ante Gimnasia. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 1 vez, igualó en 1 y ganó 2. Ha marcado 7 goles y recibió 5.

Banfield atraviesa una racha adversa fuera de su casa. Nunca pudo sumar ni un punto al perder cada uno de sus encuentros como visitante.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 20 de octubre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y terminó en empate a 1.

Nicolás Lamolina es el árbitro designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Rosario Central en los próximos partidos del Apertura

Fecha 11: vs Banfield: 14 de marzo - 21:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Independiente Riv. (M): 22 de marzo - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Banfield en los próximos partidos del Apertura

Fecha 11: vs Rosario Central: 14 de marzo - 21:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Tigre: 20 de marzo - 21:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar

Horario Rosario Central y Banfield, según país

Argentina y Chile (Santiago): 21:00 horas

Colombia y Perú: 19:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas

Venezuela: 20:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)