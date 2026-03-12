Por la fecha 11, Platense recibirá a Vélez

El duelo entre Platense y Vélez correspondiente a la fecha 11 se disputará en el estadio Ciudad de Vicente López desde las 19:00 (hora Argentina), el sábado 14 de marzo.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El duelo entre Platense y Vélez correspondiente a la fecha 11 se disputará en el estadio Ciudad de Vicente López desde las 19:00 (hora Argentina), el sábado 14 de marzo.
Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.
En su visita anterior, Platense empató por 1 con Newell`s. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 1 victoria y 3 empates, con 2 goles marcados y con 1 en su valla.
En la jornada anterior, Vélez igualó 1-1 el juego frente a Tigre. Con un historial irregular (2 victorias y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 3 goles a favor y ha recibido 1 en su arco.
El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 2 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 19 de julio, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y terminó con un marcador 0-0.
El juez seleccionado para supervisar el partido es Ariel Penel.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.