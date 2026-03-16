Belgrano y Talleres empataron 0 a 0 en el clásico cordobés

Belgrano y el Matador no lograron abrir el marcador en el partido correspondiente a la fecha 11, disputado este domingo en Gigante de Alberdi.
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Belgrano y el Matador no lograron abrir el marcador en el partido correspondiente a la fecha 11, disputado este domingo en Gigante de Alberdi.
La figura del encuentro fue Leonardo Morales. El defensor de Belgrano fue importante debido a que despejó 6 balones peligrosos.
Santiago Fernández también fue una figura crucial en la defensa durante el partido. El defensor de Talleres fue importante debido a que despejó 3 pelotas peligrosas.
El entrenador de Belgrano, Ricardo Zielinski, dispuso en campo una formación 4-4-2 con Thiago Cardozo en el arco; Alcides Benitez, Leonardo Morales, Alexis Maldonado y Federico Ricca en la línea defensiva; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez y Juan Velázquez en el medio; y Lucas Zelarayán y Lucas Passerini en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Carlos Tévez se plantaron con una estrategia 4-4-2 con Guido Herrera bajo los tres palos; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández y Alexandro Maidana en defensa; Matías Galarza, Juan Sforza, Ulises Ortegoza y Franco Cristaldo en la mitad de cancha; y Rick Lima Morais y Ronaldo Martínez en la delantera.
El árbitro designado para el encuentro fue Facundo Tello Figueroa.
Belgrano recibirá a Racing Club en la próxima jornada, mientras que el Matador visitará a Independiente en el estadio Libertadores de América.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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