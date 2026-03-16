Belgrano y Talleres empataron 0 a 0 en el clásico cordobés

Belgrano y el Matador no lograron abrir el marcador en el partido correspondiente a la fecha 11, disputado este domingo en Gigante de Alberdi.

Central Córdoba (SE) se enfrenta ante la visita Dep. Riestra por la fecha 11

La figura del encuentro fue Leonardo Morales. El defensor de Belgrano fue importante debido a que despejó 6 balones peligrosos.

Santiago Fernández también fue una figura crucial en la defensa durante el partido. El defensor de Talleres fue importante debido a que despejó 3 pelotas peligrosas.

El entrenador de Belgrano, Ricardo Zielinski, dispuso en campo una formación 4-4-2 con Thiago Cardozo en el arco; Alcides Benitez, Leonardo Morales, Alexis Maldonado y Federico Ricca en la línea defensiva; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez y Juan Velázquez en el medio; y Lucas Zelarayán y Lucas Passerini en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Carlos Tévez se plantaron con una estrategia 4-4-2 con Guido Herrera bajo los tres palos; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández y Alexandro Maidana en defensa; Matías Galarza, Juan Sforza, Ulises Ortegoza y Franco Cristaldo en la mitad de cancha; y Rick Lima Morais y Ronaldo Martínez en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Facundo Tello Figueroa.

Belgrano recibirá a Racing Club en la próxima jornada, mientras que el Matador visitará a Independiente en el estadio Libertadores de América.

Cambios en Belgrano

45' 2T - Salieron Alexis Maldonado por Álvaro Ocampo y Rick Lima Morais por Giovanni Baroni

56' 2T - Salió Juan Velázquez por Ramiro Hernándes

67' 2T - Salieron Adrián Sánchez por Santiago Longo y Lucas Passerini por Lautaro Gutierrez

75' 2T - Salió Emiliano Rigoni por Nicolás Fernández

Amonestados en Belgrano:

33' 1T Franco Vázquez (Conducta antideportiva), 6' 2T Juan Velázquez (Conducta antideportiva) y 41' 2T Leonardo Morales (Conducta antideportiva)

Cambios en Talleres

61' 2T - Salieron Ulises Ortegoza por Mateo Cáceres y Ronaldo Martínez por Valentín Dávila

77' 2T - Salió Franco Cristaldo por Martín Río

81' 2T - Salió Matías Galarza por Emiliano Chiavassa

Amonestado en Talleres:

14' 2T Franco Cristaldo (Conducta antideportiva)

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FUENTE: BsAs (DataFactory)