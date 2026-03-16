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16 de marzo de 2026 - 08:15
Liga Profesional

Belgrano y Talleres empataron 0 a 0 en el clásico cordobés

Todo lo que dejó el duelo entre Belgrano y Talleres: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla del Apertura.

Belgrano vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Apertura
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Belgrano y Talleres empataron 0 a 0 en el clásico cordobés
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Belgrano y el Matador no lograron abrir el marcador en el partido correspondiente a la fecha 11, disputado este domingo en Gigante de Alberdi.

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La figura del encuentro fue Leonardo Morales. El defensor de Belgrano fue importante debido a que despejó 6 balones peligrosos.

Santiago Fernández también fue una figura crucial en la defensa durante el partido. El defensor de Talleres fue importante debido a que despejó 3 pelotas peligrosas.

El entrenador de Belgrano, Ricardo Zielinski, dispuso en campo una formación 4-4-2 con Thiago Cardozo en el arco; Alcides Benitez, Leonardo Morales, Alexis Maldonado y Federico Ricca en la línea defensiva; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez y Juan Velázquez en el medio; y Lucas Zelarayán y Lucas Passerini en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Carlos Tévez se plantaron con una estrategia 4-4-2 con Guido Herrera bajo los tres palos; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández y Alexandro Maidana en defensa; Matías Galarza, Juan Sforza, Ulises Ortegoza y Franco Cristaldo en la mitad de cancha; y Rick Lima Morais y Ronaldo Martínez en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Facundo Tello Figueroa.

Belgrano recibirá a Racing Club en la próxima jornada, mientras que el Matador visitará a Independiente en el estadio Libertadores de América.

Cambios en Belgrano
  • 45' 2T - Salieron Alexis Maldonado por Álvaro Ocampo y Rick Lima Morais por Giovanni Baroni
  • 56' 2T - Salió Juan Velázquez por Ramiro Hernándes
  • 67' 2T - Salieron Adrián Sánchez por Santiago Longo y Lucas Passerini por Lautaro Gutierrez
  • 75' 2T - Salió Emiliano Rigoni por Nicolás Fernández
Amonestados en Belgrano:
  • 33' 1T Franco Vázquez (Conducta antideportiva), 6' 2T Juan Velázquez (Conducta antideportiva) y 41' 2T Leonardo Morales (Conducta antideportiva)

Cambios en Talleres
  • 61' 2T - Salieron Ulises Ortegoza por Mateo Cáceres y Ronaldo Martínez por Valentín Dávila
  • 77' 2T - Salió Franco Cristaldo por Martín Río
  • 81' 2T - Salió Matías Galarza por Emiliano Chiavassa
Amonestado en Talleres:
  • 14' 2T Franco Cristaldo (Conducta antideportiva)

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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