El Canalla y El Millonario se juegan todo para entrar a la final

Por el partido del Apertura, el Millonario juega ante el Canalla buscando la clasificación a la gran final. El juego se disputa el sábado 16 de mayo, desde las 19:30 (hora Argentina), en el Estadio Mas Monumental.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 1 y entre sí un total de 3 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 1 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y fue un empate por 0 a 0.
El Millonario y el Canalla lucharán por el primer boleto a la definición del Apertura, a disputarse el domingo 24 de mayo. Argentinos Juniors y Belgrano son las escuadras que pelean por el otro lugar.
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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