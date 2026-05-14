Argentinos Juniors vs Belgrano: previa, horario y cómo llegan para la semifinal 2 del Apertura

El Bicho y Belgrano definen a uno de los finalistas, el domingo 17 de mayo. Se enfrentarán desde las 17:00 (hora Argentina) en el Semillero del Mundo.
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El Bicho y Belgrano definen a uno de los finalistas, el domingo 17 de mayo. Se enfrentarán desde las 17:00 (hora Argentina) en el Semillero del Mundo.
Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 2 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y finalizó en un empate 0-0.
El ganador del duelo Argentinos Juniors y Belgrano será quien se mida ante el vencedor River Plate o Rosario Central en la definición del Apertura, a disputarse el próximo domingo 24 de mayo, en Mario Alberto Kempes.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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