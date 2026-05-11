Argentinos Juniors se enfrentará ante Huracán por la llave 4

El Bicho y el Globo juegan mañana por la clasificación a la Semifinal del Apertura, desde las 21:30 (hora Argentina).
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El Bicho y el Globo juegan mañana por la clasificación a la Semifinal del Apertura, desde las 21:30 (hora Argentina).
El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 3 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 27 de abril, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Argentinos Juniors se impuso por 1 a 2.
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FUENTE: BsAs (DataFactory)
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