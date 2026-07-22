Lanús vs San Lorenzo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Clausura

A partir de las 21:30 (hora Argentina) el próximo sábado 25 de julio, San Lorenzo enfrentará a Lanús en la Fortaleza, por el duelo correspondiente a la fecha 1 del Clausura.
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A partir de las 21:30 (hora Argentina) el próximo sábado 25 de julio, San Lorenzo enfrentará a Lanús en la Fortaleza, por el duelo correspondiente a la fecha 1 del Clausura.
El conjunto local ganó 3 partidos y empató 2 en sus últimos 5 partidos disputados en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 23 de enero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Lanús se impuso por 2 a 3.
Leandro Rey Hilfer es el árbitro designado para controlar el partido.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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