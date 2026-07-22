Estudiantes (RC) vs Tigre: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Clausura

Estudiantes (RC) enfrentará a Tigre, en el marco de la fecha 1 del Clausura, el próximo sábado 25 de julio a partir de las 14:45 (hora Argentina), en el Estadio de Río Cuarto Antonio Candini.

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Jugaron por última vez en esta competencia el 25 de enero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y el marcador favoreció a Tigre con un marcador de 2-0.

Bryan Ferreyra será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

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