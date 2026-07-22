Newell`s vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Clausura

BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Newell`s y Talleres, por la fecha 1 del Clausura, se jugará el próximo sábado 25 de julio, a partir de las 17:00 (hora Argentina), en el Coloso del Parque.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 3 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 23 de enero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y fue Talleres quien ganó 2 a 1.

Jorge Baliño es el elegido para dirigir el partido.



Fechas y rivales de Newell`s en los próximos partidos del Clausura Fecha 2: vs Independiente: 30 de julio - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Boca Juniors: 2 de agosto - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Talleres en los próximos partidos del Clausura Fecha 2: vs Vélez: 30 de julio - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Platense: 3 de agosto - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar Horario Newell`s y Talleres, según país Argentina: 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas © 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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