Newell`s vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Clausura

El cotejo entre Newell`s y Talleres, por la fecha 1 del Clausura, se jugará el próximo sábado 25 de julio, a partir de las 17:00 (hora Argentina), en el Coloso del Parque.
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El cotejo entre Newell`s y Talleres, por la fecha 1 del Clausura, se jugará el próximo sábado 25 de julio, a partir de las 17:00 (hora Argentina), en el Coloso del Parque.
En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 3 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 23 de enero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y fue Talleres quien ganó 2 a 1.
Jorge Baliño es el elegido para dirigir el partido.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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