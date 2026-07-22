River Plate vs Barracas Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Clausura

El juego entre River Plate y Barracas Central se disputará el próximo sábado 25 de julio por la fecha 1 del Clausura, a partir de las 19:15 (hora Argentina) en el Estadio Mas Monumental.

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El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 4 victorias y al conjunto visitante con 1 triunfo. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 24 de enero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y River Plate lo ganó por 0 a 1.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Nazareno Arasa.

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