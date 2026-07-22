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22 de julio de 2026 - 09:38
Deportes.

Atacaron a tiros un micro con hinchas de Tigre en Uruguay: hay un herido

El ataque ocurrió cuando los simpatizantes regresaban hacia Colonia luego del triunfo del Matador por 3-0 ante Nacional por la Copa Sudamericana.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Balearon un micro con hinchas de Tigre y una persona resultó herida.

Balearon un micro con hinchas de Tigre y una persona resultó herida.

Un micro que transportaba hinchas de Tigre desde Montevideo hacia Colonia fue atacado a tiros durante la noche del martes y dejó como saldo a una persona herida. El episodio ocurrió después del triunfo del equipo argentino por 3-0 frente a Nacional de Uruguay, en el encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana.

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De acuerdo con lo informado por El País, el ataque se produjo sobre la Ruta 1, mientras el micro trasladaba a los hinchas que regresaban desde la capital uruguaya con destino a Colonia.

Ataque al micro de Tigre: un hincha resultó herido

Unos 2 mil simpatizantes del Matador viajaron hasta el Estadio Gran Parque Central para acompañar al equipo, y el ataque se produjo en la zona de la Ruta 1 y avenida Cibils, donde se registraron múltiples detonaciones contra los vehículos que trasladaban a los hinchas.

Según consignó El País, el aficionado que sufrió la herida fue llevado al Hospital del Cerro para ser asistido por personal médico, debido a que el proyectil alcanzó uno de sus brazos. Hasta el momento, se confirmó únicamente ese caso, aunque todavía no existen detalles sobre el estado del resto de los hinchas que viajaban en el micro.

Un registro audiovisual compartido en las redes sociales permitió ver los daños que sufrió el colectivo: una de sus ventanas quedó quebrada como consecuencia del disparo de un proyectil. Además, en las imágenes se distinguen rastros de sangre sobre el suelo del pasillo interno del vehículo.

Banderas, homenajes y cánticos que marcaron la previa

Previo al encuentro, integrantes del plantel de Tigre mostraron una bandera con el mensaje: “Campeones son los que nunca se rinden... Gracias selección”. La exhibición fue posible luego de que la Conmebol habilitara a los equipos argentinos que participaban de los playoffs a utilizar un distintivo en reconocimiento al seleccionado nacional.

Luego del partido, los integrantes de Tigre volvieron a protagonizar un momento simbólico al exhibir una bandera de las Islas Malvinas, similar a la que había utilizado la selección argentina antes del duelo de semifinales del Mundial 2026 frente a Inglaterra. La celebración continuó junto a sus seguidores con el cántico: “El que no salta es un inglés”.

El incidente ocurrió fuera del estadio tras el triunfo

Antes del inicio del calentamiento, también se registró una situación que generó comentarios. Por los parlantes del estadio se reprodujo “Superestrella”, uno de los temas asociados a los festejos de España tras consagrarse campeón del Mundial, una elección que algunos usuarios en redes sociales consideraron una posible provocación.

A pesar de esas situaciones previas, el desarrollo del encuentro dentro del estadio transcurrió sin enfrentamientos ni disturbios. El ataque se produjo después de la finalización del partido, cuando los colectivos que trasladaban a los simpatizantes ya se encontraban en camino de regreso, y fue señalado como una acción presuntamente realizada por seguidores de Nacional.

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