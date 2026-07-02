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2 de julio de 2026 - 16:49
Internacional

Tragedia en Tailandia: un niño de 11 años atropelló a ocho monjes en un incidente vial

Una tragedia conmueve a Tailandia luego de que un niño de 11 años atropellara este jueves a un grupo de monjes budistas que realizaban una peregrinación en el noroeste del país.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Tragedia en Tailandia: un niño de 11 años atropelló a ocho monjes en un incidente vial.&nbsp;

Tragedia en Tailandia: un niño de 11 años atropelló a ocho monjes en un incidente vial. 

Un trágico accidente en Tailandia dejó nueve monjes budistas muertos y más de 20 heridos luego de que una camioneta, conducida por un niño de 11 años, los embistiera durante un peregrinaje, según informó la policía.

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Tragedia en Tailandia: un nene de 11 años atropelló a ocho monjes

Una tragedia conmueve a Tailandia ya que este jueves, un niño de 11 años atropelló a un grupo de monjes budistas que realizaban una peregrinación en el noroeste del país, en un hecho que generó conmoción.

Un menor que conducía una camioneta Isuzu perdió el control del vehículo en una ruta del municipio de Mukdahan, a unos 600 kilómetros al noreste de Bangkok, y embistió a un grupo de 34 monjes y 5 laicos.

El hecho provocó la muerte de ocho religiosos y dejó a alrededor de quince personas heridas, que fueron trasladadas a un hospital.

Un grupo de religiosos caminaba descalzo y en fila india al costado de la ruta desde hacía unos 30 minutos, como parte de una peregrinación de 160 km hacia un monasterio en Ubon Ratchathani, cuando fueron atropellados de frente por una camioneta conducida por un niño de 11 años.

Según el gobernador de Mukdahan, Worrayan Boonnarat, cinco monjes murieron en el acto y otros cuatro en el hospital. En total, trece personas fueron hospitalizadas, incluidas tres en estado crítico.

En tanto, Pairoj Thaiphutsa, comandante de la Policía Provincial de Mukdahan, declaró ante los periodistas que “el responsable es un menor de edad. El vehículo fue asegurado para realizarle peritajes y determinar la causa del incidente”.

Y agregó que “también hemos pedido a los padres del niño que se presenten para determinar quién es responsable de su cuidado y así poder continuar con el proceso legal”.

Imágenes de una cámara de seguridad, difundidas por la Asociación de Rescate Ruam Jai Mukdahan, muestran al grupo de monjes caminando al costado del camino momentos antes de que la camioneta conducida por un niño los embistiera.

Tailandia está entre los países con peores registros de seguridad vial. Los accidentes mortales son frecuentes y se relacionan con el exceso de velocidad, el alcohol al volante y el bajo cumplimiento de las normas de tránsito.

El niño de 11 años habría tomado sin permiso el auto de sus padres

Pairoj Thaiphutsa, jefe de la policía provincial de Mukdahan, señaló que el sospechoso es el niño y que el vehículo fue enviado a peritaje forense para determinar la causa del accidente.

De acuerdo con la policía, el niño habría tomado la camioneta de sus padres sin permiso y, al perder el control del vehículo, terminó impactando contra el grupo de monjes que caminaba por la ruta.

El monje Phra Sompong relató en un video difundido por equipos de rescate que vio a un niño acercarse al volante de una camioneta mientras él recitaba el mantra de meditación “Buddho, Buddho”.

“De repente, la camioneta nos embistió a toda velocidad”, recordó el monje. Dijo que él y otro compañero lograron apartarse a tiempo, mientras que los nueve monjes que iban al frente sobrevivieron, pero los demás fueron alcanzados por el vehículo y salieron despedidos por el impacto.

La policía local informó que el niño, de 11 años, se encuentra bajo custodia. Según el diario español La Vanguardia, la abuela del menor, de 72 años, habría alertado a las autoridades antes del hecho tras verlo subir sin permiso a la camioneta de su padre.

En tanto, el padre del niño es buscado por la policía y podría ser acusado de negligencia parental.

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