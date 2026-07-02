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2 de julio de 2026 - 09:45
Mundo.

Cambio climático: los océanos alcanzaron un récord de temperatura en junio y crece la alarma científica

La temperatura media de la superficie del mar llegó a 20,86 °C, superando el registro de 2025. Preocupa el impacto potencial en el clima y los ecosistemas.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Los océanos registraron la temperatura más alta para un mes de junio y crece la preocupación entre científicos.

Los océanos registraron la temperatura más alta para un mes de junio y crece la preocupación entre científicos.

Los océanos del planeta volvieron a alcanzar un máximo histórico de temperatura durante un mes de junio, de acuerdo con la información publicada por el Servicio de Cambio Climático Copernicus, dependiente de la Unión Europea. El 21 de junio, la temperatura promedio de la superficie del mar llegó a 20,86 °C.

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Se trata de un valor que dejó atrás el récord registrado para ese mismo mes en 2025. El nuevo registro volvió a generar preocupación entre los especialistas por el posible impacto que podría tener sobre el clima global y los ecosistemas marinos.

La temperatura media de los océanos alcanzó un récord histórico.

La medición también fue ratificada por el Servicio Marino Copernicus, gestionado por Mercator Ocean International, cuyos datos ubicaron la temperatura media en 21 °C, aproximadamente 0,1 °C por encima de la marca récord registrada con anterioridad.

El Niño y el cambio climático, detrás del calentamiento

Los especialistas explican que este nuevo récord respondería a la combinación de distintos factores. Entre ellos, destacan el inicio de un nuevo episodio de El Niño, el fenómeno climático asociado a un calentamiento inusual de las aguas del Pacífico ecuatorial, capaz de modificar los patrones meteorológicos en numerosas regiones del planeta.

No obstante, los expertos señalan que ese proceso natural se combina con el calentamiento global impulsado por las emisiones de gases de efecto invernadero. Durante las últimas décadas, los océanos han captado alrededor del 90% del exceso de calor generado por la actividad humana, especialmente a partir de la quema de combustibles fósiles, desempeñando un papel clave como principal regulador de la temperatura del planeta.

Los océanos registraron la temperatura más alta para un mes de junio y crece la preocupación entre científicos.

El aumento de la temperatura superficial del mar no resulta inesperado, pero el ritmo de calentamiento que estamos observando es alarmante”, afirmó Michael Meredith, investigador especializado en ciencias oceánicas del British Antarctic Survey, en declaraciones reproducidas por la CNN.

Por otro lado, el responsable del Servicio de Cambio Climático Copernicus, Carlo Buontempo, alertó que el escenario actual podría estar dando lugar al comienzo de una fase climática nunca antes registrada. Según explicó, “con temperaturas oceánicas en estos niveles y El Niño desarrollándose, es probable que se rompan más récords durante los próximos meses”.

El 21 de junio, la temperatura media de la superficie marina alcanzó los 20,86 °C.

Qué consecuencias puede tener un océano más cálido

El incremento de la temperatura oceánica genera impactos directos en el sistema climático global. Cuando el mar se calienta, libera y transfiere una mayor cantidad de energía hacia la atmósfera, lo que contribuye a la aparición de olas de calor más intensas y duraderas.

Los océanos, más calientes que nunca.

A su vez, ese aporte energético adicional puede potenciar la formación de tormentas y huracanes, volviéndolos fenómenos más severos y potencialmente destructivos. Por otro lado, el aumento de la evaporación del agua favorece la ocurrencia de precipitaciones extremas, lo que incrementa el riesgo de inundaciones en diferentes regiones del planeta.

Los investigadores también advierten sobre las consecuencias ambientales de este fenómeno. El aumento de la temperatura del océano eleva la probabilidad de episodios de blanqueamiento masivo en los arrecifes de coral, altera el equilibrio de múltiples especies marinas y contribuye al ascenso del nivel del mar, uno de los riesgos más relevantes para las regiones costeras en el marco del cambio climático.

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