4 de abril de 2026 - 12:19
Jujuy.

El Paso de Jama está habilitado pero con precaución ante posibles cambios climáticos

El Paso de Jama se encuentra habilitado por el momento. Pese a ello, piden estar atentos a los reportes por posibles cambios climáticos.

Por  María Florencia Etchart
El Complejo Fronterizo Integrado Paso de Jama se encuentra habilitado este sábado 4 de abril, según el último reporte emitido a las 10:50 horas.

Lee además
Por fuertes tormentas eléctricas, cerraron este lunes el Paso de Jama
Si pensás cruzar a Chile con mascotas, hay requisitos sanitarios y documentación obligatoria que debés tener al día.
Viajar a Chile con mascotas en Semana Santa: qué piden para cruzar por el Paso de Jama

El paso, uno de los principales corredores internacionales entre Argentina y Chile, opera con normalidad para todo tipo de vehículos en el horario de 11:00 a 17:00 horas. No obstante, las autoridades recomiendan circular con precaución ante la posibilidad de eventos meteorológicos en la zona, a pesar de que actualmente el clima se presenta despejado.

Otros pasos fronterizos habilitados

En la misma línea, el Complejo Fronterizo Ollagüe también está habilitado, con atención de 11:00 a 17:00 horas y tránsito permitido para todo tipo de vehículos. Al igual que en Jama, se solicita a los conductores extremar cuidados por eventuales cambios en las condiciones climáticas.

Por su parte, el paso Hito Cajón se encuentra operativo en el mismo horario y bajo las mismas condiciones: circulación normal, clima despejado y recomendación de precaución.

Recomendaciones para los viajeros

Desde los organismos de control recuerdan la importancia de mantenerse informados antes de emprender viaje, respetar los horarios de atención y atender las indicaciones del personal en frontera.

Si bien las condiciones actuales son favorables, el contexto climático en zonas de altura puede variar rápidamente, por lo que se insiste en conducir con responsabilidad y prever posibles cambios durante el trayecto.

Por fuertes tormentas eléctricas, cerraron este lunes el Paso de Jama

Viajar a Chile con mascotas en Semana Santa: qué piden para cruzar por el Paso de Jama

El Paso de Jama está cerrado hasta nuevo aviso

Paso de Jama: cómo está hoy el cruce y qué pasa con la Ruta 52 en Ronqui Angosto

Hoy no abrirá el Paso de Jama por fuertes tormentas eléctricas en la cordillera

Lo que se lee ahora
primera nacional: gimnasia de jujuy recibe a patronato para defender la punta
Deportes.

Primera Nacional: Gimnasia de Jujuy recibe a Patronato para defender la punta

Por  Cristian Almazán

Las más leídas

Fernando Joaquín Paredes era jugador del Club General Belgrano.
Deportes.

Dolor en la Liga Jujeña: falleció un jugador de 21 años

Intento de femicidio en Perico: quién es y qué se sabe del hombre detenido
Policiales.

Intento de femicidio en Perico: quién es y qué se sabe del hombre detenido tras los allanamientos

Primera Nacional: Gimnasia de Jujuy recibe a Patronato para defender la punta
Deportes.

Primera Nacional: Gimnasia de Jujuy recibe a Patronato para defender la punta

Temporal fatal en Tucumán: una pareja murió atrapada en su auto
País.

Temporal fatal en Tucumán: una pareja murió atrapada en su auto y ya son tres las víctimas

Tragedia en el NOA: un nene de 12 años murió electrocutado durante un fuerte temporal
Policiales.

Tragedia en el NOA: un nene de 12 años murió electrocutado durante un fuerte temporal

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel