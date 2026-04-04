El Paso de Jama está habilitado pero con precaución ante posibles cambios climáticos

El Complejo Fronterizo Integrado Paso de Jama se encuentra habilitado este sábado 4 de abril, según el último reporte emitido a las 10:50 horas.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El Paso de Jama se encuentra habilitado por el momento. Pese a ello, piden estar atentos a los reportes por posibles cambios climáticos.
El paso, uno de los principales corredores internacionales entre Argentina y Chile, opera con normalidad para todo tipo de vehículos en el horario de 11:00 a 17:00 horas. No obstante, las autoridades recomiendan circular con precaución ante la posibilidad de eventos meteorológicos en la zona, a pesar de que actualmente el clima se presenta despejado.
En la misma línea, el Complejo Fronterizo Ollagüe también está habilitado, con atención de 11:00 a 17:00 horas y tránsito permitido para todo tipo de vehículos. Al igual que en Jama, se solicita a los conductores extremar cuidados por eventuales cambios en las condiciones climáticas.
Por su parte, el paso Hito Cajón se encuentra operativo en el mismo horario y bajo las mismas condiciones: circulación normal, clima despejado y recomendación de precaución.
Desde los organismos de control recuerdan la importancia de mantenerse informados antes de emprender viaje, respetar los horarios de atención y atender las indicaciones del personal en frontera.
Si bien las condiciones actuales son favorables, el contexto climático en zonas de altura puede variar rápidamente, por lo que se insiste en conducir con responsabilidad y prever posibles cambios durante el trayecto.
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.