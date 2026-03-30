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30 de marzo de 2026 - 18:42
Jujuy.

Por fuertes tormentas eléctricas, cerraron este lunes el Paso de Jama

Las autoridades confirmaron restricciones en el tránsito fronterizo entre Argentina y Chile por cuestiones climáticas.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Imagen creada con IA.

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Según el parte oficial, la medida se tomó de manera preventiva a partir de una Alerta Temprana Preventiva N°118 por evento de tormentas eléctricas, emitida por SENAPRED y Meteorología de Chile.

Por qué cerraron el Paso de Jama

Paso de Jama
Paso de Jama.

Paso de Jama.

Las autoridades indicaron que, a raíz de esta situación climática, se dispuso el cierre preventivo de la ruta 27CH en territorio chileno.

En el comunicado se detalló además que el último vehículo saliendo desde el kilómetro 43 (Hito Cajón) hacia Jama podía hacerlo hasta las 16:00.

También se informó que el horario de cierre de atención en el complejo fronterizo Jama para ingresos a Chile fue a las 16:00, mientras que el cierre de barrera en Jama para ingresos al país vecino se concretó a las 15:00.

Recomendación para quienes viajan a Chile

Ante este panorama, se recomienda a quienes tenían previsto viajar por este corredor internacional que consulten el estado actualizado del paso antes de salir, ya que las condiciones meteorológicas pueden modificar la transitabilidad y el funcionamiento del complejo fronterizo.

El Paso de Jama es uno de los cruces más utilizados entre Jujuy y Chile, por lo que este tipo de cierres preventivos suele impactar tanto en turistas como en transportistas y operadores comerciales.

image
Cierre del Paso de Jama.

Cierre del Paso de Jama.

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