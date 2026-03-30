"Estaba totalmente alienado", el duro relato de un alumno que vivió el asesinato en una escuela de Santa Fe

Un violento episodio ocurrió en la Escuela N° 40 de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, donde un alumno de tercer año, de 15 años, ingresó armado y disparó contra sus compañeros. Como consecuencia, un estudiante de 13 años murió y otros dos menores resultaron heridos.

Comercio. El cambio favorece a Argentina: cuánto rinden hoy $1.000 en la frontera con Bolivia

País. Quini 6: estos son los resultados del domingo 29 de marzo

Axel relató que, al momento del hecho, no estaba cerca del agresor, sino en otro sector del establecimiento, donde buscó refugio. Según contó, la gravedad de la situación se volvió evidente cuando vio al atacante asomarse con una escopeta por una puerta que da al patio externo.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el adolescente habría ingresado al colegio con el arma oculta en un estuche de guitarra. Axel señaló que, según le contaron otros compañeros, el primer ataque se produjo en los baños de la parte alta del edificio. “Me dijeron que el chico fue primero a los baños de la parte alta. Ahí donde se encontró con la víctima y le disparó”, expresó.

Luego de ese primer disparo, el atacante salió hacia el hall de entrada, un sector donde hay cámaras de seguridad, y continuó disparando. Siempre de acuerdo al testimonio de Axel, el agresor habría efectuado entre cuatro y cinco tiros, lo que desató escenas de pánico dentro de la institución.

Embed - UN ESTUDIANTE MATÓ A SU COMPAÑERO EN SANTA FE

Pánico y desesperación entre los alumnos

La conmoción se extendió rápidamente por toda la escuela. Axel contó que muchos estudiantes escaparon como pudieron, en medio de la desesperación, y que algunos incluso rompieron ventanas y saltaron desde distintas alturas para ponerse a salvo.

Yo salí corriendo para donde pude, sin mirar atrás, a un costado, nada, relató. Yo salí corriendo para donde pude, sin mirar atrás, a un costado, nada, relató.

Uno de los datos más impactantes del caso es que, según testimonios incorporados a la investigación policial, el agresor habría gritado “Sorpresa” luego de disparar en el baño y antes de continuar armado por el establecimiento. Axel también remarcó: “Disparaba como: al que le pego, le pego”.

Embed - JUAN MOLINA - Periodista de Santa Fe - Asesinato en una escuela de Santa Fe

Finalmente, el joven que dio detalles de lo sucedido en Santa Fe, agregó:

Estaba sentado, desencajado, con la mirada perdida. Estaba sentado, desencajado, con la mirada perdida.