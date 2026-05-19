La inflación mayorista en Argentina fue de 5,2% en abril y duplicó a la minorista

La inflación mayorista en Argentina registró en abril una fuerte suba de 5,2% , de acuerdo con el informe del Sistema de Índices de Precios Mayoristas publicado por el INDEC. El dato corresponde al Índice de Precios Internos al por Mayor y se ubicó bastante por encima de los registros de los meses anteriores.

DIPEC. La inflación de abril en Jujuy fue de 2,2% y acumula 30,9% en los últimos doce meses

País. La inflación de abril fue de 2,6% y acumuló 32,4% en los últimos 12 meses

Con este resultado, los precios mayoristas acumularon un incremento de 11,6% en lo que va de 2026, mientras que en la comparación interanual el aumento fue de 30,8%.

El informe también mostró que el Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor subió 4,8% en abril, con una variación acumulada de 10,3% en el año y un alza interanual de 29,6%. En tanto, el Índice de Precios Básicos del Productor también aumentó 4,8% en el mes, acumuló 10,3% en 2026 y alcanzó 30,9% interanual.

Según el detalle del INDEC, dentro de los productos nacionales las divisiones con mayor incidencia positiva en el IPIM fueron petróleo crudo y gas, con 2,09%; productos refinados del petróleo, con 1,63%; sustancias y productos químicos, con 0,46%; alimentos y bebidas, con 0,26%; y productos de caucho y plástico, con 0,18%.

A nivel general, los productos nacionales subieron 5,3% y los importados 2,5%. Dentro de los nacionales, los productos primarios treparon 9,8%, mientras que los manufacturados y la energía eléctrica avanzaron 4%.

Dónde estuvieron las mayores subas

Entre las divisiones más altas del mes se destacaron petróleo crudo y gas, con 22,9%; productos pesqueros, con 16,8%; y productos refinados del petróleo, con 13,6%. También subieron con fuerza productos de caucho y plástico, con 7,4%, y sustancias y productos químicos, con 5,1%.

En cambio, algunos rubros mostraron bajas, como productos metálicos básicos, vehículos automotores, máquinas y aparatos eléctricos y equipos de radio y televisión.

La inflación minorista

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publicó que la inflación de abril fue de 2,6% a nivel nacional y acumuló 32,4% en los últimos doce meses. En lo que va del año, el incremento es de 12,3%.

La división que más aumentó en abril fue Transporte, con 4,4%, seguida por Educación, con 4,2%, mientras que Alimentos y bebidas no alcohólicas subió 1,5%.