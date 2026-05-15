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15 de mayo de 2026 - 07:15
Inflación.

Cuáles fueron los alimentos que más subieron en abril en Argentina

La inflación de abril fue de 2,6% a nivel nacional, según el INDEC, mientras que el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas subió 1,5%, por debajo del nivel general.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Alimentos que más subieron (imagen creada con IA).

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Los alimentos que más subieron en abril

Si se mira la selección de precios al consumidor que publica el INDEC, algunos alimentos mostraron subas marcadas durante abril. La cebolla encabezó los aumentos con 12,9%, seguida por la lechuga con 11,6%, la batata con 10,1% y la naranja con 9,5%. También se destacaron el queso cremoso con 5,3%, la leche fresca entera en sachet con 4,8% y el filet de merluza con 4,7%.

Otros productos registraron subas más moderadas, como el pan francés y el aceite de girasol, ambos con 2,7%, la papa con 2,7%, la yerba con 2,2% y el yogur firme con 2,3%. En cambio, algunos alimentos bajaron en abril: el tomate redondo cayó 16,5%, el limón 15,1%, la banana 5,8%, la manzana 2,5% y el asado 1,5%.

Las jubilaciones habían tenido en marzo una recomposición de 2,9%, en tanto que la inflación de ese mes trepó a 3,38%.
Alimentos que m&aacute;s subieron en Argentina.

Alimentos que más subieron en Argentina.

Qué mostró la inflación de abril

El informe general del IPC señaló que los mayores aumentos del mes estuvieron en Transporte, con 4,4%, y Educación, con 4,2%. A nivel de categorías, los regulados subieron 4,7%, por encima del IPC núcleo, que avanzó 2,3%.

Así, aunque los alimentos quedaron por debajo del promedio general, varios productos básicos tuvieron aumentos fuertes y siguieron presionando sobre el bolsillo de las familias.

Cuánto se necesitó para no ser pobre o indigente

En paralelo, el informe sobre canastas básicas del INDEC indicó que en abril un adulto equivalente necesitó $215.228 para no ser indigente y $475.653 para no ser pobre. Para una familia de cuatro integrantes, la canasta básica alimentaria llegó a $665.053 y la canasta básica total a $1.469.768.

Los datos muestran que, aun con una inflación más moderada que la de marzo, el costo de cubrir alimentos y servicios esenciales siguió en niveles muy altos.

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