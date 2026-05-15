La inflación de abril en Jujuy fue de 2,2% y acumula 30,9% en los últimos doce meses

La inflación de Jujuy marcó en abril una variación de 2,2% respecto del mes anterior , de acuerdo con el informe técnico difundido por la Dirección Provincial de Estadística y Censos (DIPEC). Así, la acumulada en la capital provincial alcanzó 12,6% en los primeros cuatro meses del año, mientras que la interanual se ubicó en 30,9%.

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País. La inflación de abril fue de 2,6% y acumuló 32,4% en los últimos 12 meses

En la comparación general, Jujuy quedó por debajo del dato nacional, que en abril fue de 2,6%, y también por debajo de la región NOA, que registró 2,5% en el mismo período.

Según el informe, el mayor aumento mensual en San Salvador de Jujuy se dio en Transporte y comunicaciones, con 4,6%. Le siguieron Otros gastos, con 4,3%, y Vivienda, combustible y electricidad, con 3,5%. También se ubicaron por encima del nivel general Esparcimiento y Enseñanza, ambos con 2,3%.

En cambio, los menores incrementos del mes se registraron en Indumentaria, con 0,5%, y en Equipamiento y funcionamiento del hogar, con 0,9%. Alimentación y bebidas, el rubro de mayor peso dentro del índice local, subió 1,7%.

Los productos que más aumentaron

Entre los precios relevados por la DiPEC en abril se destacaron fuertes subas en algunos artículos de consumo habitual. El desodorante en aerosol aumentó 19,9%, el asado 6,3%, la salchicha tipo viena y el queso de postre 5,2%, y el aceite 5,1%. También subieron el azúcar 4,9% y la merluza 3,7%.

Por el contrario, hubo bajas en frutas y verduras como la naranja, que cayó 21,5%, el limón, con -18,3%, y la lechuga, con -16,7%.

A mediados de junio se conocerá el dato de inflación del mes pasado. Inflación en Jujuy.

La inflación a nivel nacional

Este jueves por la tarde, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publicó que la inflación de abril fue de 2,6% a nivel nacional y acumuló 32,4% en los últimos doce meses. En lo que va del año, el incremento es de 12,3%.

La división que más aumentó en abril fue Transporte, con 4,4%, seguida por Educación, con 4,2%, mientras que Alimentos y bebidas no alcohólicas subió 1,5%.

Según el resumen ejecutivo del INDEC, la división con mayor aumento en abril fue Transporte, con 4,4%, impulsada principalmente por la suba de combustibles. En segundo lugar quedó Educación, con 4,2%, seguida por Comunicación, con 4,1%. También se ubicaron por encima del promedio Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 3,5%, y Prendas de vestir y calzado, con 3,2%.

En cambio, los incrementos más bajos del mes se registraron en Recreación y cultura, con 1,0%, y en Alimentos y bebidas no alcohólicas, con 1,5%.