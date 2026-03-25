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25 de marzo de 2026 - 17:42
País.

Los salarios en Argentina subieron 2,5% en enero, pero quedaron debajo de la inflación

Los sueldos del sector privado registrado, público e informal mostraron aumentos distintos en enero, según el informe oficial.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.

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El crecimiento mensual de los salarios se explicó por subas de 2,1% en el sector privado registrado, 1,8% en el sector público y 4% en el sector privado no registrado. Así, el mayor avance se observó entre los trabajadores informales, mientras que los empleados estatales tuvieron el incremento más bajo del mes.

Qué pasó con los salarios registrados en enero

Al desagregar el dato, el informe muestra diferencias entre los distintos tipos de empleo. Dentro del trabajo registrado, los salarios tuvieron un aumento promedio de 2%. Ese número se compone por una mejora de 2,1% en el sector privado y de 1,8% en el sector público.

A su vez, dentro del empleo estatal, el informe señala que la administración nacional mostró una suba de 2%, mientras que en las provincias fue de 1,7%. Frente a una inflación de 2,9%, ambos sectores quedaron por debajo del avance general de precios.

Qué pasó con los salarios informales

Este jueves a las 16 horas el INDEC informará cuál fue la inflación durante el mes de febrero.
Informe del INDEC sobre los salarios.

Informe del INDEC sobre los salarios.

El sector privado no registrado mostró una evolución más alta en la comparación mensual, con un aumento de 4%, y en la interanual, con un salto de 80,6%. Sin embargo, el propio informe aclara que estos datos tienen un desfase estadístico habitual, por lo que la mejora informada para enero corresponde en realidad a meses previos.

De todos modos, esa suba interanual mucho más elevada que la de los trabajadores registrados refleja una recomposición de ingresos después del fuerte deterioro que había sufrido el empleo informal.

Cómo fue la comparación interanual

En los últimos 12 meses, el índice de salarios mostró un incremento de 37,7%. Ese resultado surge de alzas de 28,5% en el sector privado registrado, 30% en el sector público y 80,6% en el sector privado no registrado. En el mismo período, la inflación acumuló 32,4%, por lo que el índice salarial quedó 5,3 puntos por encima.

Aunque la comparación interanual muestra una mejora frente a los precios, el dato de enero vuelve a reflejar una pérdida mensual del poder de compra, especialmente entre los asalariados registrados y del sector público.

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