Inflación en América Latina: en qué posición quedó Argentina en el ranking

Desde mayo de 2025 que Argentina no registra una desaceleración del IPC mensual.

La publicación del índice de inflación correspondiente a febrero de 2026 , difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) , permite poner al día la comparación del ritmo de aumento de precios en los países de América Latina .

Datos. La inflación en Argentina en febrero fue 2,9% y acumuló 33,1% en los últimos doce meses

Con un incremento del 2,9% en el mes , Argentina se posiciona como el segundo país con mayor aumento de precios en la región, solo detrás de Venezuela , y mantiene una diferencia marcada con respecto a las demás economías del cono sur , cuyas variaciones mensuales se ubican en su mayoría por debajo del 1% .

Durante los primeros dos meses de 2026 , la economía nacional experimentó un incremento de precios acumulado del 5,9% . Esta situación se desarrolla en un contexto donde, luego de un período de ralentización inflacionaria , los precios internos retomaron un trayecto ascendente que se ha mantenido de manera continua desde junio de 2025.

Por otra parte, al analizar la variación interanual , se registró un 33,1% , cifra que supera de manera notable los promedios anuales de las naciones vecinas, reflejando un ritmo de incremento de precios mucho más intenso que el de la región.

El panorama en la cima del ranking

Venezuela sigue liderando el ranking inflacionario regional, con una brecha notable respecto al resto de los países latinoamericanos. Según lo informado por el Banco Central de Venezuela, durante febrero la suba de precios mensual alcanzó el 14,6%, mientras que en el acumulado de los dos primeros meses del año llegó al 51,9%.

Ranking de inflación.

Aunque en años anteriores se registraron etapas de cierta estabilidad relativa, la tendencia inflacionaria en ese país se mantiene en dos dígitos por mes, reflejando profundos desequilibrios en su economía.

Por su parte, Argentina ocupa el segundo lugar con un incremento del 2,9% mensual, separándose claramente de los países que buscan mantener una inflación anual de un solo dígito. El comportamiento del IPC local en febrero estuvo impulsado por ajustes en tarifas de servicios públicos y regulados, así como por efectos estacionales que impactaron en algunos productos de consumo masivo.

La situación en los países andinos

Colombia se situó en la tercera posición del listado regional, registrando en febrero una inflación mensual de 1,08%, mientras que el incremento acumulado durante los dos primeros meses del año alcanzó el 2,27%, según los reportes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

El IPC local consolidó la tendencia alcista que se inició en mayo de 2025.

La economía del país cafetero ha estado sujetada a presiones inflacionarias, principalmente derivadas del incremento de precios en alimentos y de la actualización automática de contratos de alquiler, aunque conserva una trayectoria de desaceleración gradual, acercándose a niveles de inflación más bajos en comparación con el año anterior.

En el caso de Perú, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) informó que durante febrero los precios registraron un aumento del 0,69%, mientras que el incremento acumulado en los dos primeros meses del año llegó al 0,72%.

De acuerdo con reportes de medios locales, la economía peruana ha logrado mantener cierta estabilidad monetaria pese a la volatilidad de los precios internacionales de la energía. Este resultado se sustenta en una política monetaria estricta y en la recuperación de la producción agrícola, que se vio afectada el año pasado por eventos climáticos adversos durante los primeros meses.

La mayoría de las economías de la región reportaron variaciones inferiores al 1% e incluso deflación.

Ecuador registró en febrero un incremento mensual de precios del 0,21%, mientras que el acumulado de los primeros dos meses del año alcanzó el 0,57%, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Estos niveles de inflación se ubican entre los más bajos de la región, reflejando tanto la ausencia de políticas de expansión monetaria como un consumo interno que se mantiene con un ritmo moderado, lo que contribuye a la estabilidad de los precios en el país.

El bloque del Mercosur y la estabilidad del Cono Sur

Brasil, que se posiciona como la economía más grande de América Latina, registró en febrero un incremento mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 0,70%, mientras que el acumulado durante los dos primeros meses del año llegó al 1,03%, según los informes del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

Desde mayo de 2025 que Argentina no registra una desaceleración del IPC mensual.

El comportamiento del índice respondió principalmente a subas en los costos de transporte y educación, factores característicos del mes de febrero. A pesar de ello, el Banco Central de Brasil mantiene un seguimiento riguroso de las expectativas inflacionarias, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las metas de inflación anual establecidas para la economía.

Uruguay experimentó en febrero un aumento de precios del 0,35%, mientras que el acumulado de los dos primeros meses del año llegó al 1,27%, según informó el Instituto Nacional de Estadística (INE) del país.

Los especialistas del INE subrayan que la nación se encuentra en un período prolongado de estabilidad económica, alcanzando recientemente los niveles más bajos de inflación interanual en siete décadas.

Con un registro del 2,9% mensual, Argentina se consolida en el segundo puesto del ranking regional.

Este comportamiento se explica, en parte, por la fortaleza del peso uruguayo frente al dólar y por la implementación de una política fiscal enfocada en la contención del gasto público, factores que han contribuido a mantener la estabilidad de los precios.

Tanto Paraguay como Chile registraron un crecimiento nulo de precios durante febrero de 2026. En el caso paraguayo, el incremento acumulado durante los dos primeros meses del año alcanzó el 0,60%, según informó el Banco Central del Paraguay (BCP), mientras que Chile reportó un 0,40% en el bimestre, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) chileno.

En Chile, esta estabilidad de los precios se da tras un período de ajustes posteriores a los picos inflacionarios de la etapa post-pandemia, permitiendo que las expectativas del mercado se estabilicen nuevamente y se consolide un contexto económico más previsible.

En el acumulado del primer bimestre del año, el país registró una variación de precios del 5,9 por ciento.

Deflación en la región

Bolivia se destacó como el único país de la región que registró un descenso de precios en febrero, experimentando una deflación del -0,62%. Así, el incremento acumulado durante los dos primeros meses del año se ubicó en 0,68%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) de Bolivia.

El organismo boliviano explica que esta dinámica se relaciona con la baja estacional en los precios de alimentos básicos de la canasta familiar y con la implementación de un sistema de subsidios que mantiene controlados los costos de energía y combustibles, factores que contribuyen a contener la inflación y moderar la variación de precios en el país.

La distancia en los niveles de inflación entre Argentina y los demás países de la región se evidencia al comparar el aumento mensual del 2,9% registrado en el país, que resulta casi tres veces superior al de Colombia, ubicada en la tercera posición del ranking. Frente a economías como Brasil o Uruguay, la diferencia se amplía hasta cuatro y ocho veces, respectivamente.

Venezuela continúa ocupando el primer lugar de la medición regional con una marcada diferencia.

Esta desproporción pone de relieve la persistencia de la inflación en Argentina, en marcado contraste con gran parte de América Latina, donde la mayoría de los países ha logrado recuperar la estabilidad de los precios luego de los impactos externos que afectaron la región en los últimos años.