El acusado por el crimen del jujeño en Bolivia tiene denuncias por violencia y amenazas

Un jujeño de 37 años residente en Bolivia , fue asesinado el fin de semana, tras recibir una feroz golpiza en el centro de Tarija . El sospechoso del crimen permanece detenido con prisión preventiva mientras avanza la investigación.

Ruddy Casas es el abogado de la víctima , que en diálogo con Canal 4 confirmó que la carátula es asesinato . “Estamos en una fase ya con una imputación formal”, y detalló que el acusado de la agresión mortal habría actuado solo.

“El acta de autopsia y también la imputación formal revelan que esta persona agredió brutalmente con alevosía y con ensañamiento a la víctima , y que seguirá detenido ya que después de la golpiza intentó fugarse del lugar.

Confirmó que la autopsia al jujeño determinó que los golpes provocaron la fractura de cráneo del joven . “El ahora imputado ha procedido a propinarle patadas a tal nivel que el zapato de esta persona, del agresor ha quedado deformado y ensangrentado”.

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Los antecedentes del agresor

“La víctima en ningún momento se ha defendido y en ningún momento ha generado ningún tipo de agresión. El imputado una vez que lo tenía sometido y también en indefensión total en el suelo, ha procedido a asegurarse el resultado de una muerte de la víctima propinándole patadas”, dijo Casas.

Aseguró que el imputado “es un peligro efectivo para la sociedad”, y confirmó que desde el año 2006 “tiene antecedentes penales dentro de la fiscalía por procesos de violencia familiar doméstica, por amenazas y por lesiones”, y detalló que “son 19 procesos que ha afrontado”.

Casas dijo que la etapa de investigación dura 6 meses hasta recolectar las pruebas necesarias para elevar la causa a juicio. “Por ahora está detenido preventivamente por 4 meses y se va a evaluar su situación procesal de aquí a 4 meses”.

El crimen en Bolivia

El episodio ocurrió durante la mañana del sábado 25 de abril en el barrio La Pampa, en la intersección de las calles Domingo Paz y O’Connor. Vecinos alertaron a la Policía de una fuerte discusión entre dos hombres. Cuando llegaron encontraron a la víctima tendida sobre la calle, sin signos vitales.

Tarija Tarija, Bolivia

Según los primeros testimonios, la situación comenzó con un cruce verbal que derivó en una agresión directa. En ese contexto, el acusado reaccionó con extrema violencia. Testigos señalaron que el hombre atacó a la víctima con golpes de puño y patadas, principalmente en la cabeza. La intensidad de la golpiza dejó al jujeño inconsciente y provocó su muerte en el lugar.

El sospechoso intentó escapar de la escena, pero vecinos iniciaron una persecución y lograron interceptarlo en cercanías de la plaza del estadio IV Centenario. La policía lo detuvo y fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

El Ministerio Público imputó al hombre por el delito de asesinato. La defensa, en tanto, planteó que se trató de una reacción desmedida. La autoridad judicial dispuso la detención preventiva del sospechoso en el penal de Morros Blancos por un plazo inicial de cuatro meses, mientras continúan las actuaciones.