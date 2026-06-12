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12 de junio de 2026 - 17:13
NOA.

Aguinaldo, fin de semana largo y cambio favorable: lo que mueve la frontera de Salta con Bolivia

Con el pago del aguinaldo a empleados públicos de Salta y un tipo de cambio que favorece, esperan un mayor movimiento en la frontera de Salta con Bolivia durante el fin de semana largo.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
chalanas-rio-bermejo

El norte argentino (NOA) se prepara para un fin de semana que reúne varios factores que suelen impactar de lleno en la frontera con Bolivia: el pago del medio aguinaldo, el feriado largo y un tipo de cambio que continúa favoreciendo a los compradores argentinos.

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El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, ya había sintetizado el fenómeno con una frase que se repite cada vez que el tipo de cambio favorece a los argentinos. “Van a comprar en Bolivia, esa es la realidad”, afirmó al describir la dinámica cotidiana del paso fronterizo.

Cómo está hoy la frontera entre Argentina y Bolivia

De acuerdo con el último parte oficial difundido por la Municipalidad de Aguas Blancas, este viernes 12 de junio la situación fronteriza se presenta con normalidad.

El estado de los pasos es el siguiente:

  • Puerto de chalanas: habilitado.
  • Puente Internacional: habilitado las 24 horas.
  • Actividad comercial en Bermejo: normal.
  • Actividad comercial en Aguas Blancas: normal.

Además, la ruta Bermejo–Tarija presenta tránsito normal, mientras que sobre la Ruta Nacional 50, en el tramo Aguas Blancas–Orán, se recomienda circular con precaución debido a controles de Gendarmería Nacional, Policía Federal y Policía Vial.

Frontera Argentina Bolivia
Frontera Argentina Bolivia.

Frontera Argentina Bolivia.

Cuánto te dan hoy por $1.000 argentinos en Bolivia

El tipo de cambio continúa siendo uno de los principales motores del movimiento comercial fronterizo. Según las casas de cambio de Bermejo, este jueves la cotización se ubicó en:

Pesos argentinos a bolivianos (cada $1.000 argentinos):

  • Venta: 6,70 bolivianos.
  • Compra: 6,55 bolivianos.

Esto significa que $1.000 argentinos equivalen hoy a entre 6,55 y 6,70 bolivianos en el circuito cambiario fronterizo.

Por su parte, el dólar cotiza a:

  • Venta en pesos argentinos: $1.490.
  • Compra en pesos argentinos: $1.470.
  • Venta en bolivianos: 9,90 Bs.
  • Compra en bolivianos: 9,70 Bs.

Si bien no existen proyecciones oficiales sobre el movimiento esperado, históricamente los fines de semana largos y los períodos de cobro suelen generar un incremento en el flujo de personas hacia Bolivia. La diferencia de precios continúa siendo uno de los principales atractivos para quienes cruzan desde Argentina en busca de indumentaria, productos para el hogar, mercadería general y artículos importados.

Las chalanas, protagonistas del cruce diario

Parte importante de esa dinámica se explica por el funcionamiento del sistema de chalanas sobre el río Bermejo. Según estimaciones que circulan en la región, entre 3.000 y 4.000 personas cruzan diariamente, mientras que en jornadas de máxima actividad el movimiento podría alcanzar los 20.000 cruces por día. Las tarifas informales para atravesar el río oscilan entre $2.000 y $10.000 por persona o carga, dependiendo de la demanda y el volumen transportado.

Paso de chalanas
Paso de chalanas.

Paso de chalanas.

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