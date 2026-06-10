El Gobierno de Salta dio a conocer el las fechas en las que se acreditará el primer medio aguinaldo del año. La información fue difundida por el Ministerio de Economía y Servicios Públicos de la provincia, que detalló que los salarios estarán disponibles a fines de mayo, mientras que el Sueldo Anual Complementario (SAC) llegará durante la primera quincena de junio.
La medida alcanza a los distintos organismos y dependencias que integran la administración pública provincial y brinda previsibilidad a miles de trabajadores que aguardan cada año el cobro del aguinaldo antes del inicio del invierno.
Cuándo se paga el aguinaldo en Salta
El Ministerio de Economía informó además que el martes 16 de junio se efectuará el depósito del Sueldo Anual Complementario correspondiente al primer semestre de 2026.
Este pago representa un ingreso extra para los trabajadores y suele coincidir con una etapa del año en la que muchas familias destinan recursos a afrontar gastos vinculados con la temporada invernal, compromisos financieros o consumo.
La fecha anunciada permite conocer con anticipación cuándo estará acreditado el beneficio para los agentes de la administración provincial.
Aguinaldo.
Cuándo pagan el aguinaldo en Salta y cómo calcularlo.
Qué es el aguinaldo
El aguinaldo, también conocido como Sueldo Anual Complementario (SAC), constituye una remuneración adicional que perciben los trabajadores en relación de dependencia.
En Argentina se abona en dos cuotas al año. La primera corresponde al período comprendido entre enero y junio, mientras que la segunda se paga durante el segundo semestre.
Su objetivo es complementar los ingresos habituales del trabajador mediante un pago extraordinario establecido por la legislación laboral vigente.
Cómo se calcula el aguinaldo
El cálculo del aguinaldo toma como referencia el mejor salario mensual percibido durante el semestre correspondiente.
Para determinar el monto, se considera el 50% de la remuneración más alta que el trabajador recibió entre enero y junio para la primera cuota, o entre julio y diciembre para la segunda.
En aquellos casos en los que la persona no trabajó la totalidad del semestre, el beneficio se liquida de manera proporcional al tiempo efectivamente trabajado.
Las retenciones que pueden aplicarse al aguinaldo
El Sueldo Anual Complementario se encuentra sujeto a determinadas retenciones, dependiendo de la situación laboral de cada trabajador y de la normativa vigente.
Entre los descuentos que pueden aplicarse figuran los aportes jubilatorios y las contribuciones destinadas a la obra social, al igual que sucede con los salarios mensuales.
La incidencia de cada retención varía según el régimen laboral, la categoría del empleado y las disposiciones que se encuentren vigentes al momento de la liquidación del beneficio.
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