Salta anunció la fecha de cobro de los sueldos de julio para los empleados públicos. 

El Gobierno de Salta confirmó las fechas de pago de los salarios correspondientes al mes de julio para los empleados de la Administración Pública Provincial. Desde el Ejecutivo informaron el cronograma que permitirá a los trabajadores estatales conocer cuándo estarán disponibles sus haberes.

El Gobierno de Salta anunció el cronograma oficial de pago de los haberes de julio para los trabajadores de la Administración Pública Provincial. La información detalla las fechas previstas para la acreditación de los sueldos de los agentes estatales.

Según la información oficial difundida por el Gobierno provincial, la Compensación Transitoria Docente será acreditada el viernes 31 de julio . El pago alcanzará a los trabajadores de la educación comprendidos dentro de este beneficio, de acuerdo con el cronograma establecido.

Asimismo, el Gobierno provincial informó que el sábado 1 de agosto estarán depositados los sueldos correspondientes al mes de julio para todos los agentes de la Administración Pública Provincial . La medida alcanza a la totalidad de los trabajadores estatales incluidos en el esquema de pago establecido.

Desde el Gobierno de la Provincia remarcaron la importancia de sostener el cronograma de pagos anunciado, al considerar que permite a los trabajadores de la Administración Pública Provincial y a sus familias contar con previsibilidad financiera. En ese marco, aseguraron que se mantendrán las fechas establecidas para el cobro de los salarios.

Paritarias en Salta: el Gobierno reabrió la negociación

El Gobierno de Salta reabrió este miércoles la mesa paritaria con los gremios que representan a los trabajadores estatales y dio inicio formal a la negociación salarial correspondiente al segundo semestre de 2026. Durante el encuentro, las partes retomaron el diálogo en torno a la actualización de los haberes y las condiciones laborales de los empleados públicos provinciales.

La discusión salarial para la segunda mitad del año comienza después de que los trabajadores de la Administración Pública Provincial recibieran una mejora del 10% en sus salarios durante el primer semestre. En paralelo, la inflación nacional alcanzó un acumulado del 16,8%, dato que será considerado en el marco de las negociaciones entre las autoridades y los representantes gremiales.

De esta manera, el aumento salarial acordado para los trabajadores estatales durante la primera mitad del año quedó 6,8 puntos porcentuales por debajo de la inflación acumulada en el mismo período. La diferencia entre la evolución de los haberes y la suba general de precios será uno de los factores que marcará el inicio de las nuevas negociaciones paritarias.

En la primera reunión de la mesa salarial del segundo semestre, funcionarios provinciales expusieron frente a los gremios estatales un informe sobre el contexto económico y financiero de Salta. La presentación tuvo como objetivo poner en común la situación de la Provincia antes de avanzar en la discusión de las próximas propuestas salariales.

El Ejecutivo provincial puso énfasis en las dificultades que atraviesa la economía y detalló que la caída de la actividad, la menor dinámica del consumo y la reducción de las transferencias nacionales representan factores que afectan la recaudación. Desde el Gobierno indicaron que este panorama condiciona la disponibilidad de recursos y la administración de las finanzas provinciales.

También plantearon que las proyecciones disponibles no anticipan una mejora significativa del escenario económico durante el segundo semestre.

El Ejecutivo ratificó que la situación económica no modificará el compromiso de mantener la estructura laboral del Estado provincial. En ese sentido, las autoridades señalaron que se buscará resguardar los puestos de trabajo, evitar desvinculaciones y garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales para la población.