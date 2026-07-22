Salta: se registraron más de 250 picaduras de alacrán en el primer semestre del año

En los primeros seis meses de 2026, la provincia de Salta registró 256 casos de picaduras de alacrán , de acuerdo con datos de la Dirección General de Coordinación Epidemiológica. La mayor concentración de incidentes se dio en el departamento Capital, que acumuló 215 casos , equivalentes al 84% del total.

Policiales. Golpe al narcotráfico en Jujuy y Salta: siete detenidos y más de 61 kilos de cocaína secuestrados

Servicios. ¿Quiénes pueden cobrar el bono de hasta $150.000 para la luz en Salta?

El informe también detalla que se notificaron 18 casos en San Martín, 16 en Anta, uno en Orán y otro en Rosario de la Frontera. Además, cinco personas afectadas tenían residencia en otras provincias.

Desde el Ministerio de Salud Pública advirtieron que el alacrán más frecuente en la región es de color castaño claro, con tres bandas marrones sobre el lomo, patas de color uniforme y pinzas finas. Mide entre 4 y 6,5 centímetros y posee un aguijón con el que inocula un potente veneno neurotóxico, por lo que toda picadura requiere atención médica inmediata.

Las autoridades sanitarias explicaron que estos arácnidos se alimentan de insectos, principalmente cucarachas y arañas, motivo por el que suelen ingresar a las viviendas en busca de alimento. Habitualmente se refugian en lugares oscuros como escombros, pilas de madera o ladrillos, desagües y debajo de muebles.

Las picaduras se producen con mayor frecuencia en los miembros inferiores y durante noches calurosas o jornadas con amenaza de tormenta. Ante un accidente, se recomienda aplicar frío sobre la zona afectada, acudir de inmediato al centro de salud más cercano y, si es posible, capturar al ejemplar —vivo o muerto— para facilitar su identificación.

En la ciudad de Salta, los pacientes deben dirigirse a la guardia del hospital Señor del Milagro, mientras que en el interior de la provincia la atención se realiza en el hospital local.

Entre los principales síntomas, especialmente en niños, figuran dolor intenso con sensación de quemadura, enrojecimiento, adormecimiento, fiebre, cefalea, vómitos, taquicardia y trastornos gastrointestinales.

Aumento de picaduras respecto de 2024

Según el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS), durante 2025 se notificaron 529 casos de alacranismo en Salta, lo que representó un incremento del 15% en comparación con los 460 registrados en 2024.

Frente a este escenario, el Ministerio de Salud Pública reiteró la importancia de mantener limpios y ventilados los ambientes, evitar la acumulación de escombros, madera y ladrillos, sellar grietas en paredes y pisos, revisar ropa y calzado antes de utilizarlos y no introducir las manos en huecos de árboles, piedras u otros lugares donde puedan esconderse estos animales.