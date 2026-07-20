Tarifa de luz (ECOOSFERA).

Los jubilados y pensionados de Salta que perciben el haber previsional mínimo ya pueden postularse al Bono Eléctrico Provincial, una ayuda de hasta $150.000 destinada a aliviar el costo de las facturas de energía durante el invierno. El beneficio será acreditado en tres cuotas de $50.000 y podrá solicitarse hasta el 30 de diciembre de 2026.

Para facilitar el trámite, el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP) amplió desde este lunes 20 de julio el horario de atención de su sede central, ubicada en Bartolomé Mitre 1231, en la ciudad de Salta. A partir de ahora atenderá de 8 a 19, en horario corrido.

Salta: ¿Quiénes pueden acceder al bono? El Bono Eléctrico Provincial está dirigido a quienes cumplan con los siguientes requisitos:

Percibir ingresos que no superen el haber mínimo jubilatorio más el bono extraordinario vigente.

Ser titular de un único suministro eléctrico de uso residencial.

Presentar el último recibo de haberes previsionales.

Presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Presentar la última factura del servicio eléctrico a su nombre. ¿Quiénes pueden cobrar el bono de hasta $150.000 para la luz en Salta? ¿De cuánto es el beneficio? La asistencia consiste en un crédito de hasta $150.000, que será acreditado directamente sobre la factura de energía eléctrica en tres cuotas de $50.000, correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre. El dinero no se entrega en efectivo y solo puede utilizarse para el pago del servicio eléctrico.

¿Dónde se puede hacer el trámite? La inscripción puede realizarse: En la sede central del ENRESP, en la ciudad de Salta.

En las delegaciones del organismo en el interior provincial.

En municipios, Concejos Deliberantes e instituciones que mantienen convenios con el Ente.

De manera virtual, a través del sistema habilitado por el organismo. Un dato importante para quienes todavía no se anotaron Desde el ENRESP recordaron que el bono tiene carácter retroactivo para quienes reúnan los requisitos establecidos por la normativa vigente. Además, recomendaron a los interesados acercarse a consultar su situación particular para recibir asesoramiento antes de completar la inscripción. ¿Quiénes pueden cobrar el bono de hasta $150.000 para la luz en Salta?

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







