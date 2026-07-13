El 16 de julio será el sorteo del bono contribución de la Catedral de Jujuy

La Catedral Basílica de San Salvador de Jujuy confirmó que el próximo jueves 16 de julio, Día de la Virgen del Carmen, se realizará el sorteo del bono contribución lanzado para colaborar con los gastos que demanda la instalación de la carpa ubicada en el atrio del templo.

La información fue confirmada por la contadora Silvia Inglemon, integrante del Consejo Pastoral de la Catedral, quien explicó que el sorteo se llevará a cabo utilizando los números de la Tómbola Jujeña Matutina, bajo la supervisión del Instituto Provincial de Juegos de Azar (InProJuy).

Cómo será el sorteo del bono contribución de la Catedral de Jujuy Inglemon explicó que el procedimiento estará a cargo del organismo provincial y contará con la intervención de un escribano público. "El día de la Virgen del Carmen, el jueves 16, por la Tómbola Jujeña Matutina, el InProJuy va a realizar el sorteo de los números. Luego nos hará la entrega, a través del escribano público, de los 12 premios, es decir, de los 12 primeros números sorteados", detalló.

Una vez recibida la documentación oficial, los resultados serán comunicados a la comunidad durante las celebraciones religiosas. "El padre Manuel va a informar los números ganadores en cada una de las misas que se celebren en la Catedral", señaló.

Cómo será la entrega de los premios Desde el Consejo Pastoral indicaron que los premios serán entregados dentro del plazo previsto una vez finalizado el sorteo. "Tenemos diez días para realizar la entrega de los premios. Próximamente también vamos a informar el lugar donde se llevará a cabo", explicó Inglemon . La colecta continuará después del sorteo Si bien destacaron la respuesta de la comunidad, desde la Catedral reconocieron que todavía no lograron reunir el dinero necesario para afrontar todos los costos que implica mantener la carpa instalada en el atrio, un espacio que actualmente permite continuar con distintas celebraciones y actividades pastorales. "Queremos agradecer a toda la feligresía y a las instituciones que nos acompañaron. Todavía no hemos llegado a cumplir el objetivo para pagar la carpa, por eso vamos a seguir realizando otras acciones", expresó la contadora. Entre las actividades previstas mencionó la realización de ferias de platos, santanitas y otras propuestas solidarias, especialmente en el marco de las próximas fiestas patronales del Santísimo Salvador. "Seguramente iremos anunciando nuevas opciones para que quienes deseen colaborar puedan seguir haciéndolo", concluyó Inglemon.

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