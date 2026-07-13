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13 de julio de 2026 - 13:47
Policiales.

Encontraron en San Juan a una adolescente de Jujuy que era buscada

La menor fueron localizada durante un control que realizaba Gendarmería Nacional en la provincia de San Juan.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Foto: Gendarmería Nacional

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El procedimiento se realizó en el puesto de control ubicado sobre el kilómetro 202 de la Ruta Nacional 141, a la altura del paraje Vallecito. Allí, efectivos del Escuadrón 66 “San Juan” detuvieron un transporte perteneciente a un tour de compras e inspeccionaron la documentación de los pasajeros.

Un operativo coordinado entre varias unidades

La localización fue posible luego de un trabajo conjunto de análisis criminal realizado por dependencias de Gendarmería de San Juan y Mendoza.

Los investigadores lograron establecer el recorrido, los horarios y el dominio del colectivo en el que presuntamente viajaba la adolescente. Con esa información implementaron un operativo cerrojo sobre la Ruta 141. Durante el control, los uniformados confirmaron la identidad de la joven y del hombre de 19 años que la acompañaba. Ambos tenían como destino final la localidad mendocina de Tunuyán.

Tras el hallazgo, Gendarmería se comunicó con la Policía de Jujuy y con la sede fiscal que intervenía en la búsqueda. Posteriormente, quedó bajo la guarda del personal de Búsqueda y Rescate de la Policía de San Juan hasta concretar su restitución familiar.

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