Encontraron en San Juan a una adolescente de Jujuy que era buscada

Foto: Gendarmería Nacional

Una adolescente de 17 años que era buscada desde el viernes en San Salvador de Jujuy fue localizada por Gendarmería Nacional dentro de un colectivo de larga distancia que circulaba por San Juan con destino a Tunuyán, Mendoza. La joven viajaba acompañada por un hombre de 19 años y quedó bajo resguardo de las autoridades.

El procedimiento se realizó en el puesto de control ubicado sobre el kilómetro 202 de la Ruta Nacional 141, a la altura del paraje Vallecito. Allí, efectivos del Escuadrón 66 “San Juan” detuvieron un transporte perteneciente a un tour de compras e inspeccionaron la documentación de los pasajeros.

La menor tenía vigente una alerta roja del Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad, conocido como CINDAC.

Un operativo coordinado entre varias unidades La localización fue posible luego de un trabajo conjunto de análisis criminal realizado por dependencias de Gendarmería de San Juan y Mendoza.

Los investigadores lograron establecer el recorrido, los horarios y el dominio del colectivo en el que presuntamente viajaba la adolescente. Con esa información implementaron un operativo cerrojo sobre la Ruta 141. Durante el control, los uniformados confirmaron la identidad de la joven y del hombre de 19 años que la acompañaba. Ambos tenían como destino final la localidad mendocina de Tunuyán. Tras el hallazgo, Gendarmería se comunicó con la Policía de Jujuy y con la sede fiscal que intervenía en la búsqueda. Posteriormente, quedó bajo la guarda del personal de Búsqueda y Rescate de la Policía de San Juan hasta concretar su restitución familiar.

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